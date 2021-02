UOKiK wydał zgodę na zakup Polska Press przez Orlen. Media regionalne będą teraz sławić PiS?

– Planowana koncentracja nie wpłynie na konkurencję na rynku wydawniczym prasy lokalnej – twierdzi prezes UOKiK-u. Rządowa spółka zostanie właścicielem szeregu regionalnych tytułów. Sprawa budzi spore kontrowersje z wielu powodów.

– Planowana koncentracja nie wpłynie na konkurencję na rynku wydawniczym prasy lokalnej, na której jest obecna Polska Press, a nie był dotychczas obecny PKN Orlen. Zmianie ulegnie wyłącznie właściciel spółki Polska Press, zaś udziały rynkowe poszczególnych jego uczestników pozostają bez zmian. Po starannej analizie zebranych materiałów i ocenie skutków rynkowych połączenia spełnione zostały kryteria do wydania bezwarunkowej zgody dla koncentracji spółek PKN Orlen i Polska Press – stwierdził prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny.

Sprawa jest kontrowersyjna z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, Polska Press notowała w ostatnim czasie potężne spadki.

„W ub.r. grupa kapitałowa Polska Press zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 6,5 proc. do 398,44 mln zł oraz zysku netto z 9,64 do 8,59 mln zł. Wpływy ze sprzedaży gazet zmalały o 8,9 proc., z reklam – o 4,9 proc., a liczba pracowników – o 107 do 2 126” – wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl sprzed dwóch miesięcy.

Istnieje więc obawa, że rządowa spółka, za pieniądze Polaków, zainwestowała w „trupa”.

Druga kontrowersyjna kwestia to fakt, że rządowa spółka, a przez nią również rząd, będzie miała wpływ na treści publikowane w prasie regionalnej. Jeśli od teraz treści udostępniane przez Polska Press będą przypominały paski z TVP, to będzie to oznaczać jeszcze większy wpływ rządu na kształtowanie opinii publicznej.

Prasa wydawana przez Polska Press to:

Dzienniki:

Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Głos Wielkopolski, Gazeta Wrocławska, Polska Metropolia Warszawska Express Bydgoski, Nowości Dziennik Toruński Express Ilustrowany, Kurier Lubelski, Gazeta Pomorska, Gazeta Lubuska, Dziennik Polski, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Nowa Trybuna Opolska, Echo Dnia, Gazeta codzienna Nowiny, Głos Dziennik Pomorza (Głos Szczeciński, Głos Koszaliński, Głos Pomorza)

Regionalne dodatki telewizyjne:

Tele Magazyn, Super Tele, TV Pilot, Tele Program tygodniki ogłoszeniowe: Moto Express, Autogiełda Wielkopolska, „Jarmark”, Motojarmark

Bezpłatna gazeta miejska:

Nasze Miasto ukazujący się dwa razy w tygodniu w kilkunastu miastach Polski

oraz około 150 tygodników lokalnych.

W skład grupy Polska Press wchodzą także media internetowe.

Spółka jest właścicielem m.in.:

serwisu motoryzacyjnego Motofakty.pl, miejskiego portalu informacyjnego naszemiasto.pl, portalu strefabiznesu.pl, portalu stronakobiet.pl, portalu strefaagro.pl, programu telewizyjnego telemagazyn.pl, serwisów sportowych gol24.pl oraz sportowy24.pl Jest współwłaścicielem m.in.:

grupy e-budownictwo.pl,

agregatora informacji o wydarzeniach Coigdzie.pl,

platformy e-learningowej Langloo,com,

Na te wszystkie media PiS będzie miał teraz pośrednio wpływ.

Źródło: PAP, Wirtualne Media, NCzas