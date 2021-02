Idziemy na rekord?! Zima zaatakowała. TAK wygląda Polska [FOTO+PROGNOZA]

Niemal cała Polska zasypana jest śniegiem. Temperatury biją niespotykane w ostatnich latach rekordy, występuje ogromne zapotrzebowanie na prąd. Co nas czeka w najbliższych dniach?

IMGW informuje, że nadchodzącej nocy front atmosferyczny, który przyniósł nam intensywne opady śniegu, będzie przemieszczał się na północny-wschód, a co za tym idzie opadów śniegu oraz zawiei i zamieci śnieżnych można spodziewać się głównie w północnej i północno-wschodniej części kraju. Sytuacja poprawi się w centrum i na południu kraju.

Jak przekazał synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski nocą z poniedziałku na wtorek pojawią się okresami opady śniegu, które miejscami – na północy i krańcach wschodnich – będą miały natężenie umiarkowane. Na południowym wschodzie początkowo można się również spodziewać opadów marznącego deszczu, które będą powodowały gołoledź. W ciągu nocy na przeważającym obszarze kraju dopada od 2 do 7 cm śniegu, a miejscami na Pomorzu nawet do 12 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od -18 st. C w kotlinach sudeckich, ok. -12 st. w centrum do -6 st. na krańcach południowo-wschodnich i nad morzem. Wiatr będzie już słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem jego porywy będą silniejsze i będzie tam powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody – wtorek 9 lutego

„Wtorek to zdecydowana poprawa pogody jeżeli chodzi o opad śniegu, o zawieje i zamiecie śnieżne oraz o jego intensywność. Oczywiście ten opad nadal będzie występował na północnym wschodzie – o umiarkowanym natężeniu – i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to ok 5 cm” – poinformował Walijewski.

Dodał, że temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od -10 st. C na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich, ok. -6 w centrum i na zachodzie, do -1 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany w porywach do 60 km/h, natomiast w górach zdecydowanie silniejszy – w porywach do 100 km/h i będzie tam powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W długoterminowej prognozie spodziewane jest delikatne ocieplenie w środku tygodnia i powrót siarczystych mrozów w nadchodzący weekend 12-14 lutego.

Rekordowe zapotrzebowanie na prąd

Niskie temperatury spowodowały ogromne zapotrzebowanie na prąd. W poniedziałek, 8 lutego zapotrzebowanie na moc w szczycie było o ok. 0,7 GW niższe od rekordów.

Według wstępnych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zapotrzebowanie na moc w przedpołudniowym szczycie nie przekroczyło 26,7 GW, a na szczyt popołudniowy przewidywane jest w granicach 26 GW. Dla porównania, rekord wszechczasów wyniósł niecałe 27,4 GW.

Operator PSE zapewnia, że Krajowy System Elektroenergetyczny pracuje normalnie.

Jak wygląda Polska?

8.02.2021 godz 17:20

Tak wygląda obecnie sytuacja na ostrołęckich drogach. 📸 @TOstrolecki @MeteoGrodziec pic.twitter.com/jw7bWwXvB4 — Meteoinfo regionu Łomży -Ostrołęki i Polski 🇵🇱 (@MeteoinfoLMOSPL) February 8, 2021

Część dróg wyjazdowych w Lublinie jest obecnie zablokowana i nieprzejezdna. https://t.co/5QBxnRnDPp — meteoprognoza.pl🇵🇱 💯 (@MeteoprognozaPL) February 8, 2021

@MeteoprognozaPL Raport śniegowo-drogowy Radom i okolice. Lekka górka i 2 TIRy plus autobus tarasują droge wjazdową w Radomiu ( ul. Kozienicka). Ulice czyste białe dziewicze godź, 11.30. pic.twitter.com/GdtigzS9yl — Jan Jerzy Witkowski (@NavallonyJohnny) February 8, 2021

@MeteoprognozaPL W Gdańsku słońce, porywisty wiatr i sztorm. -9C. Zaraz zamarznie Zatoka Gd. Na plaży już tworzą się piaskowe bryły lodu, a na brzegach Potoku Oliwskiego pojawił się lód. Są i pierwsze ofiary… pic.twitter.com/1RnDI3MVLK — stoczniowiecPL🇵🇱🇳🇴 (@stoczniowiec666) February 8, 2021