Europa zasypana śniegiem! Zamykane punkty szczepień i testów. Na horyzoncie niszczycielski orkan Darcy [FOTO]

W Holandii, jak ogłosił tamtejszy instytut meteorologii (KNMI), obowiązuje od niedzieli tzw. czerwony alert, czyli najwyższy poziom ostrzeżeń meteorologicznych.

Orkan Darcy spowodował największe zawieje śnieżne w kraju od dekady. Z powodu złej pogody władze zamknęły wszystkie punkty testów PCR na obecność koronawirusa.

Połączenia komunikacyjne z Niemcami zostały przerwane. Holendrzy unikają podróży, ponieważ samochody ślizgają się po oblodzonych jezdniach. Lotnisko w Eindhoven jest zamknięte, zaś Schiphol w Amsterdamie działa, ale są opóźnienia lotów. Jak informuje dziennik „Metro”, mieszkańcy holenderskich miast cieszą się z opadów i masowo kupują sanki oraz łyżwy.

The Netherlands and parts of Germany were blanketed on Sunday by a snowstorm that disrupted planes and trains and put some coronavirus testing on hold.

Britain is also bracing for heavy snow from what Dutch meteorologists have called Storm Darcyhttps://t.co/TyWH5i1T2B pic.twitter.com/1nOBcBx636

— AFP News Agency (@AFP) February 8, 2021