Partia KORWiN: w pełni popieramy protest „Media bez wyboru”

„Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja sprzeciwia się planowanemu wprowadzeniu przez rząd podatkowi od reklam oraz w pełni popiera protest „Media bez wyboru”” – czytamy na profilu partii Wolność (KORWiN).

Dziś rano Polacy obudzili się w innej rzeczywistości. W telewizji nie działa nic poza TVP, w Internecie nie działa większość portali informacyjnych. Trwa akcja #MediaBezWyboru. Dowiadujemy się, że chodzi o sprawę „zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego „składką”, wprowadzaną pod pretekstem Covid-19. Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, sport oraz media” – czytamy na polsatnews.pl.

Na stronie partii Wolność (KORWiN) pojawił się obszerny wpis dot. protestu mediów. Wolnościowa prawica informuje, że w pełni popiera akcję.

„Pogłębiający się fiskalizm rządu Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny uderza w polskich obywateli. Wprowadzenie podatku od reklam pod pretekstem walki z COVID-19 jest tylko i wyłącznie sposobem na obciążenie portfeli Polaków. Partia KORWiN od dawna alarmuje, że lista nowych podatków cały czas się powiększa i trzeba dołożyć wszelkich starań, by nie tylko zatrzymać, ale i zredukować nadmierną ilość danin i opłat na rzecz aparatu państwa” – czytamy.

Dodatkowo politycy z wolnościowej prawicy zauważają, że „tego typu działanie rządu może wywołać szereg negatywnych skutków. Znacznie osłabi, a być może nawet zlikwiduje część mediów lokalnych, które czasami są jedynym źródłem informacji dla społeczności, utrudni to odbiorcom dobieranie interesujących ich treści. Pogłębi to już bardzo nierówne traktowanie podmiotów medialnych w Polsce – w sytuacji, w której media publiczne utrzymywane są z budżetu państwa, czyli z kieszeni każdego obywatela, prywatne redakcje zostaną zmuszone do kolejnych opłat”.

„Naszym zdaniem tego typu podatek to forma cenzury, która uderzy w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polską kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Jest także zagrożeniem dla wolności słowa i pluralizmu politycznego. Wprowadzenie tego podatku oznacza także osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści” – czytamy.

„Bez względu na poglądy eksponowane w niektórych mediach, Partia KORWiN zawsze stanowczo opowiada się po stronie wolności słowa i broni prawa do pełnej swobody wypowiedzi w przestrzeni publicznej” – dodano na końcu.

Podobne stanowisko przedstawił Kongres Nowej Prawicy zamieszczając w mediach społecznościowych grafikę z napisem: „STOP PODATKOM OD REKLAM (oraz PIT, CIT i in. już od dawna okradających kieszenie Polaków).