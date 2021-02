Ziobro chce pilnie rozmawiać z Morawieckim. „Nie może być tak, że Polska jest traktowana jako gorsza panna na wydaniu w myśl doktryny, że Niemcy mogli wprowadzić tego typu regulacje, a Polacy nie mogą”

Facebook zablokował anglojęzyczne konto IPN, co – jak twierdzi instytut – było reakcją na opublikowanie posta na temat germanizacji polskich dzieci podczas II wojny światowej. Facebook później zdjął blokadę i przeprosił jednak mleko się rozlało. To nie pierwszy takie przypadek, a do sprawy zaczęli odnosić się przedstawiciele polskiego rządu. Ich stanowisko nie jest jednogłośne. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie zgadza się ze słowami rzecznika premiera Muellera. Zapowiedział, że będzie chciał porozmawiać na ten temat z Mateuszem Morawieckim.

Anglojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej zostało zablokowane, bo opublikowano na nim post dotyczący niemieckich zbrodni na polskich dzieciach w czasie II wojny światowej.

Po szumie medialnym i interwencji władz państwowych Facebook odblokował konto i zakomunikował, że było to spowodowane „błędem zautomatyzowanych narzędzi” i przeprasza „za wszelkie niedogodności”.

To nie pierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie.

„IPN protestuje przeciwko cenzurowaniu informacji dotyczących niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej” – napisał we wtorek rano w oświadczeniu IPN.

„Facebook po raz kolejny zablokował posty IPN dotyczące niemieckich zbrodni na polskich dzieciach” – czytamy dalej.

Anglojęzyczny profil IPN był nieaktywny od 6. lutego br. Zdaniem instytucji przyczyną blokady był post opublikowany siedem miesięcy temu. Wpis dotyczył „niemieckich planów germanizacji polskich dzieci” w czasie II wojny światowej.

Ziobro wściekł na Facebooka

– Facebook zablokował oficjalne anglojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej. Z jakiego powodu Facebook zdecydował się na taką cenzurę? Otóż IPN w tym anglojęzycznym fragmencie umieścił odwołanie do prawdziwych dokumentów historycznych mówiących o germanizacji polskich dzieci w czasie II wojny światowej – powiedział minister sprawiedliwości podczas konferencji.

Ziobro zaznaczył, że w jego opinii Facebookowi nie podobają się fakty historyczne. – Te informacje cenzuruje i to po raz kolejny, bo wcześniej IPN był już poddany tego typu cenzurze również w odniesieniu zbrodniczej germanizacji polskich dzieci – podkreślił.

Zaznaczył, że nie możemy pozwolić sobie na takie funkcjonowanie wielkich mediów w Polsce, a co za tym idzie należy przyspieszyć pracę nad stworzeniem stosownego prawa. – Chciałbym zaapelować o przyspieszenie pracy nad ustawą o ochronie wolności mediów, ochronie wolności słowa w obrębie Internetu – stwierdził Ziobro.

Ziobro nie zgadza się z rzecznikiem rządu

Ziobro jest zaniepokojony stanowiskiem jakie w tej sprawie, na antenie radiowej Jedynki zajął rzecznik rządu Piotr Mueller, stwierdzając, że regulacje w ramach ochrony słowa na poziomie krajowym mogą okazać się nieskuteczne jeżeli w grę wejdą regulacje na szczeblu europejskim.

– Chciałbym wyrazić pewne zaniepokojenie i odnieść się do wypowiedzi rzecznika premiera. Dostrzegając problem arbitralnych, samowolnych decyzji wielkich mediów społecznościowych, odnosząc się do potrzeby zmian ustawowych w tym zakresie, wydaje się wskazywać na prymat działań europejskich bez uznania prawa Polski do uregulowania tej materii – mówił.

– Jestem przekonany, że tego typu interpretacja wypowiedzi pana Muellera jest pewną formą, która wiąże się z charakterem wywiadu radiowego, który z reguły nie daje okazji do precyzyjnego przedstawienia własnego stanowiska – dodał polityk.

Konieczne spotkanie z premierem

Dalej Ziobro zapowiedział, że jak najszybciej będzie chciał się spotkać w tej sprawie z Mateuszem Morawieckim.

– Mam nadzieję, że podzieli mój punkt widzenia, że Polska jest krajem suwerennym, ma swój parlament, prezydenta, rząd i ma też demokratyczne wybory i wyborców, którzy oczekują, że to my w ramach naszych suwerennych obowiązków będziemy stać na straży praw i wolności Polaków – podkreślił.

Ziobro zaznaczył, że chce aby Zjednoczona Prawica ponadpartyjnie z ugrupowaniami opozycyjnymi opracowała w ramach ustawy o ochronie wolności słowa w Internecie, przepisy chroniące polskich obywateli.

– Nie może być tak, że Polska jest traktowana jako gorsza panna na wydaniu w myśl doktryny, że Niemcy mogli wprowadzić tego typu regulacje, tak samo Francja, a Polacy z jakichś powodów nie mogą – przypomniał.

Źródła: NCzas.com, WP.pl