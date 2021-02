Cenzura na YouTube. Największy kanał katolicki bezpowrotnie usunięty. Poszło o COVID-19

Cenzura w mediach internetowych zatacza coraz szersze kręgi. YouTube usunął kanał największego katolickiego serwisu w USA – Life Site News.

Amerykański kanał miał ponad 300 tysięcy subskrybentów. Z przejawami cenzury zmagał się wcześniej wielokrotnie, ale dotychczas były to „jedynie” tymczasowe bany.

Tym razem nie chodzi o czasową blokadę. Bezpowrotnie usunięto wszystkie treści od lat umieszczane na YouTube.

„Mamy kopie zapasowe wszystkich filmów, ale ponad 300 tysięcy naszych obserwujących straciło dostęp do treści mówiących prawdę” – oświadczył serwis.

Jak wyjaśnił YouTube, przyczyną usunięcia kanału jest złamanie regulaminu i dezinformowanie w sprawach COVID-19. Dezinformacja ma polegać na produkowaniu treści z przekazem innym niż oficjalne stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Life Site News twierdzi, że YouTube nie wskazał konkretnej treści, konkretnego filmu lub filmów, które naruszyły regulamin. Nie wiadomo więc, o co dokładnie chodzi. LSN zachęca, by śledzić serwis na alternatywnych, choć na razie znacznie mniej popularnych, platformach. Na przykład na Rumble.

Cenzura największego katolickiego portalu w USA to kolejny krok BigTech w walce z niewygodnym, konserwatywnym przekazem. Ten proceder trwa od dłuższego czasu, a w ostatnich tygodniach przybrał na sile. LifeSiteNews ocenia, że do coraz śmielszych cenzorskich zachowań przyczyniło się zwycięstwo w wyborach prezydenckich Joego Bidena. A rzekome niewłaściwie przekazy ws. COVID-19 są tylko pretekstem do zablokowania wszystkich treści.