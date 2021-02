Twitter oświadczył, że Donald Trump już nie wróci na platformę

W okresie prezydentury media społecznościowe były dla Trumpa jednym z podstawowych kanałów komunikacji z wyborcami i wyrażania swoich opinii. Napięcie jednak rosło. Konflikt na linii Trump – Twitter zaostrzył się znacznie po 6 stycznia 2021 r. i szturmie na Kapitol. Wówczas serwisy społecznościowe – m.in. Facebook, Instagram i Twitter – postanowiły zawiesić konto ówczesnego prezydenta USA.

Konta Trumpa wciąż pozostają zablokowane. Teraz jednak Twitter oświadczył, że nie pozwoli na powrót Trumpa. Szef Twittera ds. finansowych, Ned Segal, w CNBC zapowiedział, że zgodnie z decyzją kierownictwa serwisu, Trump otrzymał dożywotni zakaz prowadzenia konta i publikowania treści na platformie.

"The way our policies work, when you're removed from the platform, you're removed from the platform whether you're a commentator, you're a CFO or you are a former or current public official," says $TWTR CFO @nedsegal on if President Trump's account could be restored. pic.twitter.com/ZZxascb9Rz

— Squawk Box (@SquawkCNBC) February 10, 2021