Wielki powrót Szumowskiego. Były minister zdrowia „odnalazł” się w towarzystwie Morawieckiego i Niedzielskiego

„Odnalazł się” były minister zdrowia Łukasz Szumowski. Po odejściu z resortu zniknął z życia publicznego. Teraz jednak znów się pojawił – w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego i swojego następcy Adama Niedzielskiego.

W czwartek 11 lutego Łukasz Szumowski wziął udział w konferencji prasowej z lekarzami kardiologami.

Wspólnie przedstawiali kolejny „etap wejścia w program” Krajowej Sieci Kardiologicznej w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

– Wracając do pracy w Narodowym Instytucie Kardiologii, do kliniki widzę jak bardzo poszczególne grupy pacjentów dotknęła epidemia. Ilość zakażeń, ilość zgonów jest podstawowym miernikiem tych tragedii pandemii, ale widzimy, że w poszczególnych zakresach tych ilości świadczeń opieki, leczenia pacjentów, ta ilość spadła o 20-30-40 proc. nierzadko. Musimy to nadrobić. (…) Mamy fantastycznych specjalistów, mamy sprzęt. Wyzwaniem w tej chwili jest plan recovery, plan próby nadgonienia tego, co stało się w czasie pandemii, czyli polepszenie i szybkości i jakości świadczeń tak, aby pacjenci szybciej trafiali, żeby pacjenci trafiali z lepszą diagnozą i potem, po wykonaniu szybko wysokospecjalistycznych procedur, mogli być objęci opieką koordynowaną – mówił Łukasz Szumowski.

Zdjęcia byłego ministra w białym kitlu i maseczce pojawiły się także w mediach społecznościowych Kancelarii Premiera.

Premier @MorawieckiM uczestniczy w wideokonferencji z lekarzami kardiologami. pic.twitter.com/bUIX1AgaVu — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 11, 2021

„Jest i nasz drogi Respiro, król miasta i drugiej fali” – skwitował ironicznie Marek Belka, obecnie europoseł KE. Polityk nawiązał w ten sposób do feralnego zakupu respiratorów od byłego handlarza bronią.

Jest i nasz drogi Respiro, król miasta i drugiej fali. pic.twitter.com/t9xIR8WNDk — Marek Belka (@profMarekBelka) February 11, 2021

Według słów premiera Mateusza Morawieckiego, ma powstać krajowa sieć kardiologiczna. Jej pilotaż rozpocznie się na Mazowszu – w Aninie. Koordynować ją ma Narodowy Instytut Kardiologiczny.

– W bliskiej współpracy z dyrektorem Instytutu prof. Tomaszem Hryniewieckim i prof. Łukaszem Szumowskim opracowaliśmy na podstawie założenia krajowej sieci kardiologicznej – mówił obecny minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szumowski zrezygnował z kierowania pandemicznym resortem zdrowia 18 sierpnia 2020 roku, po zapowiedziach, że tego nie zrobi.

Dwa dni później wrócił do pracy w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie.

