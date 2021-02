Nasi sąsiedzi zamykają granice. „Wprowadzamy nowy reżim graniczny”

Nasi południowi sąsiedzi, Słowacy, zamykają swoje granice od środy 17 lutego. Powrócą kontrole graniczne, a osoby przyjeżdżające na Słowację będą musiały poddać się kwarantannie.

– Słowacja wprowadza nowy reżim graniczny od środy, 17 lutego. Powodem jest potrzeba ochrony ludności przed importem nowych niebezpiecznych wariantów koronawirusa – powiedział minister zdrowia Marek Krajčí na piątkowej konferencji prasowej.

Nie chodzi jedynie o podróżowanie na Słowację – minister zdrowia odradza również Słowakom wyjazd z kraju.

Słowacy wracający z zagranicy będą zmuszeni do poddania się kwarantannie. – Każdy podróżny musi wypełnić formularz e-granicy przed wjazdem na Słowację – powiedział Krajčí, dodając, że osoby dojeżdżające do pracy nie mają takiego obowiązku.

Granicę słowacką przekraczać będą mogli najbliżsi sąsiedzi – z Węgier, Austrii, Czech i Polski – jeśli będą mieli przy sobie test na koronawirusa z negatywnym wynikiem.

Osoby przyjeżdżające z bardziej odległych krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii muszą wypełnić formularz e-granicy. Test antygenu może mieć ważność do 48 godzin, test PCR do 72 godzin. Po wjeździe do kraju muszą udać się na kwarantannę, którą będą mogli zakończyć, gdy tylko uzyskają wyniki testu PCR.

Źródło: PAP