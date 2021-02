Ostrzał amerykańskiej bazy w Iraku. Jest wielu rannych [WIDEO]

Zginęła jedna osoba cywilna, a pięć zostało rannych, w tym amerykański żołnierz – poinformowała amerykańska armia stacjonująca w Iraku.

Dwie rakiety spadły w okolicach osiedli mieszkaniowych w Irbilu, a jedna uderzyła w bazę lotniczą, w której stacjonują wojska amerykańskie. Jest to pierwszy od dwóch miesięcy atak na zachodnie obiekty wojskowe lub dyplomatyczne w Iraku.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Kurdystanu potwierdziło w oświadczeniu, że w miasto uderzyło „kilka rakiet”. Podkreślono, że służby bezpieczeństwa rozpoczęły „dokładne śledztwo” i wezwały cywilów do pozostania w domu do odwołania.

BREAKING: 🎥 Confirmed – US military base at Erbil airport is on fire, highly likely direct rocket hit. #Iraq

Prezydent Iraku Barham Saleh napisał na Twitterze, że atak był „przestępczym aktem terroryzmu” i „zagrożeniem” dla bezpieczeństwa w regionie. Premier Regionu Autonomicznego Kurdystanu Masrour Barzani także potępił atak.

Od kilku dni ofensywę zbrojną przeciwko kurdyjskim rebeliantom w północnym Iraku prowadzi Turcja.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie należy do spokojnych. Dzień wcześniej rakiety spadły na Syrię. Za atakiem stał Izrael.

At least two rockets have landed in the vicinity of #Erbil Airport, #Iraq pic.twitter.com/8f1iRif6qO

— Aurora Intel (@AuroraIntel) February 15, 2021