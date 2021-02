Elon Musk kontra Bill Gates. Kto ma rację?

Jedni z najbogatszych ludzi na świecie mają odmienne zdanie na temat tego, na czym należy się skupić w najbliższych latach. Elon Musk chce kolonizować Marsa, a Bill Gates walczyć z globalnym ociepleniem.

Musk wyznaczył plan, w ramach którego jego firma SpaceX doprowadzi do lądowania na Marsie w 2026 roku. W 2050 roku na Czerwonej Planecie miałoby powstać pierwsze miasto.

Na przeciwnym biegunie jest Gates. Ten z kolei chciałby zmieniać Ziemię. I walczyć ze skutkami globalnego ocieplenia, a dodatkowo skupić się na rozwoju i dystrybucji szczepionek.

Gates uważa, że do walki z ze zmianami klimatu przyczynił się już Musk, a to za sprawą produkowanych przez jego firmę Tesla samochodów elektrycznych. To jednak zdaniem współzałożyciela Microsoftu za mało.

Gates uważa Muska za wizjonera i „szaleńca”. Twierdzi, że światu potrzeba zdecydowanie więcej takich „szaleńców”, ale dobrze by było, gdyby skupili się na innych celach, niż podbój Marsa. Wskazał tutaj chociażby na dekarbonizację przemysłu czy rozwój szczepionek, które miałyby zapobiegać pandemiom, które – zdaniem Gatesa – wybuchną w przyszłości.

– Nie sądzę, aby rakiety były rozwiązaniem naszych problemów, ale może czegoś tu nie dostrzegam? – mówił Gates w podcaście „New York Timesa”.

To nie pierwszy raz, gdy Gates wbija „szpilki” Muskowi i sugeruje, co powinien zmienić w swoim podejściu.

We kwietniu 2020 roku po twardym lockdownie wprowadzonym w Kalifornii Musk stwierdził, że to działania „faszystowskie i niedemokratyczne”, a jego fabryka będzie funkcjonować. A jeśli władze stanowe chcą za to kogoś aresztować, to niech aresztują jego.

Gates odniósł się do tych wypowiedzi po kilku miesiącach, we wrześniu.

– Musk pozycjonuje się poprzez wywoływanie kontrowersji. Powinien być bardziej zaangażowany w szczepionki – mówił wówczas w wywiadzie dla CNBC Gates.

Musk zdaje się tymi opiniami nie przejmować i raczej nie komentuje poczynań Gatesa.