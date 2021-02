Rosja przechwyciła trzy francuskie samoloty nad Morzem Czarnym [VIDEO]

Morze Czarne, podobnie jak Bałtyk jest teatrem częstej rywalizacji lotnictwa Rosji i NATO. O incydencie AFP informuje opierając się o komunikat rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Według tego źródła, dwa rosyjskie myśliwce Su-27 przechwyciły francuski zespół składający się z KC-135 i dwóch samolotów Mirage 2000, nad wodami międzynarodowymi.

Francuskie samoloty miały się zbliżać do rosyjskich granic. „Gdy zagraniczne samoloty zawróciły i nie zmierzały już w kierunku granic Rosji, dwa rosyjskie myśliwce wróciły do bazy” – informowała Moskwa.

„Przechwycenia” miało się odbyć „zgodnie z zasadami międzynarodowymi”. Morze Czarne wyjściem przez Bosfor jest kontrolowane przez należącą do NATO Turcję. To jednak geopolityczne skrzyżowanie, na którym ścierają się wpływy Rosji i Sojuszu Atlantyckiego.

Do incydentu doszło na wodach międzynarodowych, na wysokości Krymu. Podobny incydent przechwytywania francuskich myśliwców miał ostatnio miejsce nad Morzem Czarnym w październiku ubiegłego roku.

The Russian MoD said it scrambled two Su-27 fighters, presumably from the 38th Fighter Aviation Regiment, to meet a French KC-135 tanker and two Mirage 2000 fighters over the Black Sea today. 166/https://t.co/KKtlbQq7c3https://t.co/XaL4yZxI7X pic.twitter.com/FiGlAHjvr1

— Rob Lee (@RALee85) February 17, 2021