Ukradli partię Hołowni? Zarejestrowali Polskę 2050 przed gwiazdą TVN

Szymon Hołownia może zostać zmuszony do zmiany nazwy swojego projektu politycznego. Nazwa Polska 2050 została już zajęta.

Jak ujawniła „Rzeczpospolita” Szymon Hołownia wpadł w tarapaty. Tuż przed zarejestrowaniem partii Polska 2050 inne ugrupowanie polityczne zmieniło nazwę na Polska 2050 i ubiegło gwiazdę TVN.

– Wkrótce po wyborach prezydenckich, w których zajął trzecią lokatę, Szymon Hołownia zarejestrował stowarzyszenie Polska 2050. 3 listopada do sądu trafił z kolei wniosek o rejestrację partii politycznej. Jednak Hołownia dał się ubiec. Kilka dni wcześniej inna partia oficjalnie zmieniła nazwę na Polska 2050 – wyjaśnia dziennik.

Partia, która przejęła nazwę Polska 2050, to Jeden-PL. Mało znana partia z siedzibą w Kościanie jest jedną z niemal 90 zarejestrowanych w Polsce.

Większość z nich nie ma większego znaczenia politycznego, a wręcz praktycznie nie działa. Prezesem Polski 2050 z Kościana jest Włodzimierz Zydorczak.

Zydorczak nie ukrywa, że jest to „partia zamrożona”. – Traktujemy ją jako narzędzie prawne, które przed wyborami ułatwia rejestrację komitetu – mówi polityk.

Zydorczak próbował kandydować na prezydenta w 2015 roku. Natomiast jego partia już kilka razy zmieniała nazwę.

Przed Polską 2050 i Jeden-PL nazywała się Obywatelska Rzeczpospolita Polska. Polską 2050 oficjalnie stała się 26 października 2020 roku – jej nazwę zatwierdził na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie.

Sam Zydorczak broni się, że nie chciał działać „przeciw Hołowni”. – Kilka miesięcy temu przyszli do nas ludzie, którzy odeszli od Szymona Hołowni, z propozycją, by zarejestrować partię pod tą nazwą. Zmieniliśmy nazwę po to, by oni nie zrobili tego sami, bo byłoby to wymierzone w Hołownię, albo żeby nazwa nie została zajęta przez osoby sympatyzujące z PiS – mówi Zydorczak.

– Zabezpieczyliśmy tę markę dla niego, licząc na współpracę, o czym poinformowaliśmy go e-mailowo – dodał. Jednak sam Szymon Hołownia i jego współpracownicy nie są zainteresowani.

– Nie znamy tego pana. A partia nie jest stolikiem w restauracji, który można zarezerwować – denerwuje się Michał Kobosko, szef powstającej partii Hołowni.

Kobosko zamierza spróbować teraz zarejestrować partię pod nazwą „Polska 2050 Szymona Hołowni”. – Czekamy na decyzję sądu, a w przypadku zaistnienia sporu podejmiemy odpowiednie kroki prawne – podkreślił były dziennikarz.

