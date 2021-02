Kolejka zagranicznych kupców po polski majątek. Kultowy hotel Orle Gniazdo już sprzedany

Jak podaje portal turysci.pl kultowy hotel „Orle Gniazdo” został sprzedany w ręce międzynarodowego koncernu Accor. Jak już wcześniej informowaliśmy po majątek polskich przedsiębiorców już ustawiają się długie kolejki chętnych.

Jeden z najpopularniejszych polskich hoteli Orle Gniazdo w Szczyrku, już niedługo będzie funkcjonować jako Mercure Szczyrk Resort. To efekt sprzedaży hotelu w ręce międzynarodowej grupy hotelowej Accor.

Po planowanej rozbudowie hotelu ma on przyjąć pierwszych gości już na przełomie 2023 i 2024 roku. Oddanych do użytku ma być w sumie 453 pokoje, w których będą mogli być zakwaterowani goście. Do ich dyspozycji będą dwie restauracje, a także trzy bary.

– Ponadto, w hotelu pojawią się również centrum fitness oraz park wodny z wieloma atrakcjami. Specjalnie dla gości biznesowych powstanie również centrum bankietowo-konferencyjne – czytamy.

Wykup za bezcen

O tym, że po majątek polskich przedsiębiorców ustawia się kolejka chętnych pisaliśmy już jakiś czas temu. – Wydaje się, że to będzie pierwszym elementem kryzysu pocovidowego – powiedział Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w TOK FM.

Szczególnie trudna sytuacja jest w rejonach żyjących z turystyki górskiej. Tam w ciągu sezonu zimowego przedsiębiorcy zarabiają na cały rok, a według danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w liczącym 28 tysięcy mieszkańców Zakopanem aż 6 tysięcy rodzin żyje z turystyki.

Wielu przedsiębiorców, w akcie desperacji może sprzedawać swoje majątki niemal za „bezcen”. – Bardzo często za 30-40 proc. ich wartości przed okresem pandemicznym – mówi Wagner.