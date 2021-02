Maski FFP2 będą obowiązkowe? Kulczyk rozpoczął masową produkcję w grudniu

Czy maski typu FFP2 będą obowiązkowe w Polsce? Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział regulacje, które wymuszą noszenie maseczek zamiast zasłaniania ust i nosa szalikiem albo przyłbicą. Z otoczenia rządu daje się słyszeć głosy, że będzie to wymóg masek specjalistycznych.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski potwierdził w sobotę, że nastąpią zmiany w rozporządzeniu, które wymuszą noszenie masek zamiast zakrywania ust i nosa szalikiem albo przyłbicą. To nawiązanie do piątkowych słów prof. Andrzeja Horbana, który zapowiedział taki krok.

Nakaz masek

Prof. Horban pytany był w TVN24 o to, czy zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek specjalistycznych. – Mam nadzieję, że tak będzie. Tak – powiedział.

– Oprócz tego, że pan minister wyda rozporządzenie, to jest jeszcze apel do państwa, aby do tego rozporządzenia się jeszcze zastosować – dodał główny doradcza ministra zdrowia.

– Chodzi o to, żeby używać porządnych masek, przynajmniej masek tzw. chirurgicznych, nie mówiąc już o maskach z filtrem – dodał. I właśnie produkcję tych ostatnich rozpoczął w grudniu Sebastian Kulczyk.

„Z przyłbicami na Grunwald”

Słowa prof. Horbana potwierdził w sobotę minister Adam Niedzielski. – Będzie jasne zalecenie na poziomie rozporządzenia pandemicznego, że nie akceptowane są surogaty maseczek, czyli chusty, przyłbice – powiedział szef resortu zdrowia.

– I takie będzie zalecenie ostre, natomiast co do rodzaju maseczki – tutaj nie chcemy wprowadzić takiego twardego regulacyjnego podejścia – dodał. Jednak znając dotychczasowe zapowiedzi rządu i ich późniejszą realizację możemy zakładać, że takie zalecenie będzie w podobnym kształcie jak zakaz przemieszczania się w Sylwestra, czyli pod groźbą kary.

– Tutaj Rada Medyczna w zasadzie opracowała już takie zalecenia, które mówią, jakie typy maseczek stosować. Ale to oczywiście chodzi o zwykłe maseczki. Maseczka chirurgiczna też jest dobrym zabezpieczeniem. Bawełniana jest gorszym – powiedział Niedzielski.

Nakazy w Europie

Na to, że obowiązkowe mogą być maseczki chirurgiczne lub FFP2, wskazują doświadczenia z innych państw. W Niemczech, na których chyba najczęściej wzorują się nasi umiłowani przywódcy, wprowadzono obowiązek stosowania masek chirurgicznych lub FFP2.

Podobne przepisy wprowadzono już także we Francji, a w Czechach szykowane są nawet ostrzejsze regulacje, gdzie wymagane będą specjalistyczne maski typu FFP2 lub KN95. Dopuszczalne będzie też stosowanie masek chirurgicznych, ale wtedy trzeba będzie założyć dwie sztuki.

Innym przykładem obłąkania covidowego są Stany Zjednoczone, gdzie wprowadzono – na szczęście jedynie rekomendację – noszenia dwóch maseczek, tj. maski chirurgicznej, a na niej materiałowej.

Kulczyk rusza z produkcją masek

Co bardziej złośliwi i lubujący się w teoriach, a może praktykach, spiskowych Internauci zwracają uwagę, że w produkcję masek wszedł na początku grudnia Sebastian Kulczyk. – Chemiczny Ciech uruchomił produkcję maseczek FFP2 – podał m.in. portal Interia.

– Chemiczna firma Ciech rozpoczęła produkcję maseczek ochronnych o wysokiej skuteczności filtracyjnej, około 94 proc. W tym celu uruchomiła nową instalację w należącym do grupy zakładzie w Bydgoszczy – czytamy we wspomnianym artykule.

Jak dodano moce produkcyjne to 50 tysięcy sztuk dziennie, co przekłada się na możliwość wyprodukowania ponad 10 milionów sztuk w ciągu roku. Pomysłodawcą tego pomysłu był większościowy akcjonariusz Ciechu Sebastian Kulczyk.

– Staramy się elastycznie dostosowywać potencjał zakładów grupy do zmieniających się potrzeb. Efektem tego jest rozpoczęcie produkcji maseczek ochronnych, w zaledwie pięć miesięcy – powiedział Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.

– W tym czasie zakupiliśmy i uruchomiliśmy w bydgoskich zakładach linię produkcyjną i – co najważniejsze – zakończyliśmy z sukcesem proces certyfikacji maseczek klasy FFP2 – dodał.

Oczywiście koincydencja czasowa tych dwóch zdarzeń zapewne jest zupełnie przypadkowa i żadne fakty nie wskazują na to, że może być inaczej. Jednak niektórzy z Internautów zdają się doszukiwać w tym działaniu teorii spiskowych.