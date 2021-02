Niedzielski ZWARIOWAŁ. „Z przyłbicami to na Grunwald zapraszamy”. Internauci bezlitośni [KOMENTARZE]

Zdaje się, że minister zdrowia Adam Niedzielski, zwariował do reszty. Po blisko roku nakazywania obywatelom zakrywania ust i nosa, „narodowy psychopata” (na prawach cytatu za red. Warzechą – red.) stwierdził, że to właściwie nie ma sensu i potrzebne są specjalne maski. Potwierdza tym samym to, na co wskazywali sceptycy rządowych decyzji.

– Będzie jasne zalecenie na poziomie rozporządzenia pandemicznego, że nieakceptowane są surogaty maseczek, czyli chusty, przyłbice – powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Jak to kiedyś powiedział bardzo zgrabnie pan prof. Krzysztof Simon, z przyłbicami to na Grunwald zapraszamy, a do ochrony przed chorobą to trzeba stosować maseczki – dodał.

Jak podkreślił nie będzie natomiast określonego specjalnego rodzaju maski. W tym zakresie „dobry Pan” Adam Niedzielski pozostawi wybór Polakom.

„Banda imbecyli”

To oczywiście oznacza, że rację mieli wszyscy, którzy do tej pory byli określani szurami etc., a którzy zwracali uwagę na to, że dotychczasowe rozwiązania są nieskuteczne. Internauci nie zostawiają suchej nitki na ministrze zdrowia.

– To po jakiego grzyba najpierw kazaliście je nosić? XD Banda imbecyli – pisze użytkownik „Budzik”.

To po jakiego grzyba najpierw kazaliście je nosić? XD Banda imbecyli. — Budzik🇵🇱⏰ (@ManFromBarracks) February 20, 2021

– A do walki z wirusem niedzielsko-morawieckim trzeba użyć taczek – dodaje „Kot z Krupówek”. Inny internauta idzie jeszcze dalej i proponuje inne rozwiązanie.

I sznurów. — Łukasz Muca (@MucaLukas) February 20, 2021

Zapraszamy z maseczkami, wirusami i foliami do zakładu dla obłąkanych. pic.twitter.com/DBslUjTxav — Mariusz (@MariuszBuj) February 20, 2021

Powiem krótko – wypierdalać z mojego kraju. — M4-rT1n (@mangrby) February 20, 2021

🛑 Nie wiem po co ludzie noszą te maseczki

🛑 Tylko maseczki nas uratują

🛑 Trzeba myć ręce

🛑 Koniec, pokonaliśmy wirusa

🛑 Wróć‼️Maski, Dezynfekcja, Dystans

🛑 Można zakryć twarz byle szmata

🛑Tylko maseczki N95 nas uratują

🛑Przyłbice na Grunwald…

🛑 CDN … — Marcin Rubczyński (@Rubczynski_M) February 20, 2021

– Na zdjęciu s*****n w maseczce, która wg niego nie chroni – pisze użytkownik „Pepe”.

Na zdjęciu sukinsyn w maseczce, która wg niego nie chroni. — pepe (@pepe_xy) February 20, 2021

Ty za to Niedzielski, psychopato, na tarczy wrócisz z tego ministrowania. — m4Ri0 (@MistrzMariusz) February 20, 2021

– Rozumiem, że przeczytał światły artykuł w Nejczer i przestał firmować to co zaleca od kilku miesięcy. Szkodnik – pisze „Obserwująca z boku”.

Rozumiem, że przeczytał światły artykuł w Nejczer i przestał firmować to co zaleca od kilku miesięcy. Szkodnik. #zajob — Obserwująca z boku🇵🇱 (@d_krzemien) February 20, 2021

Jestem ciekaw kiedy wprowadzą nakaz noszenia 2 maseczek, potem 3 itd.

wyśmiewając własne poprzednie decyzje.

Jak ja tego człowieka nie znoszę.

tfu https://t.co/oA4CH5h5Zm — Generaloberst Clebomis (@Herr_Clebomis) February 20, 2021

„No to się cholera obudzili”

– No to się cholera obudzili. Po roku – komentuje poseł Konfederacji, Robert Winnicki.

No to się cholera obudzili. Po roku. https://t.co/E1bq81BLM7 — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) February 20, 2021

– Mam znajomych w różnych instytucjach publicznych. Na wiosnę podostawali maseczki szmaciane i przyłbice. Można spytać ile publicznej kasy poszło na te śmieci które teraz mają wyrzucać? – pyta „Herr Tom”.

Mam znajomych w różnych instytucjach publicznych. Na wiosnę podostawali maseczki szmaciane i przyłbice. Można spytać ile publicznej kasy poszło na te śmieci które teraz mają wyrzucać? https://t.co/4By95iQkjq — Herr Tom 🆓️🏳 (@tomaszbryjow) February 20, 2021

– Pasuje mi ta analogia, pan minister ma coś z rycerza – zauważa Piotr Drzewiński.

Pasuje mi ta analogia, pan minister ma coś z rycerza. https://t.co/6BUbOpLKKe — Piotr Drzewiński (@DrzewinskiPiotr) February 20, 2021

– Na Grunwald zapraszamy też zakute łby. A na ministra to trzeba kogoś mniej aroganckiego – pisze publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Na Grunwald zapraszamy też zakute łby. A na ministra to trzeba kogoś mniej aroganckiego. https://t.co/48klpGEV7X — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) February 20, 2021

– Dlaczego nikt już nie zaleca noszenia foliowych rękawiczek? Temat zupełnie umilkł, a przecież na dłoniach jest tyle bakterii i zarazków… – zauważa ks. Jacek Gniadek.