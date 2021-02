Socjalizm nie działa. PiS nowym podatkiem uderzy w młodych

Programy socjalne nie przynoszą rezultatów i nie przekonują Polaków do reprodukcji. Dlatego PiS myśli o sięgnięciu po bat podatkowy dla bezdzietnych.

Któż mógłby się tego spodziewać. Program 500+ zawiódł na całej linii. Wskaźniki demograficzne w Polsce pod rządami PiS są najgorsze od lat.

Jak wskazuje Gazeta.pl władza zamierza sięgnąć po rozwiązania podatkowe. Minister Marlena Maląg na razie nie podała szczegółów, ale podejrzenia padają na bykowe…

– Będziemy rozmawiali o tych rozwiązaniach, które mogą się przyczynić na trwale, aby odwrócić sytuację demograficzną. Jest ona potężnym wyzwaniem, tego nie da się zrobić w jedną kadencję. To programy wieloletnie. Nasz program Rodzina 500 Plus, program Dobry Start, ale także wsparcie instytucjonalne budowy żłobków jest realizowane. To są miliardy złotych – przekonywała minister rodziny i polityki społecznej.

Maląg zapowiedziała, że by to zmienić, planowane są zmiany w polityce mieszkaniowej oraz podatkowej. Ponadto stwierdziła, że polityka podatkowa będzie „istotnym czynnikiem”, a premier Mateusz Morawiecki ma ogłaszać nowe rozwiązania „korzystniejsze” dla rodzin z dziećmi.

– Natomiast cały czas trwają prace, aby rozwiązania były jeszcze bardziej efektywne, aby zachęcać młodych ludzi do zakładania rodzin – dodała Maląg.

Mimo, że z ust minister Maląg nie pada słowo „bykowe”, to możliwe, że „zmiany podatkowe”, o których mówi, mogą dotyczyć tego typu daniny. Bykowe obowiązywało w PRL i był to podatek pobierany od osób bezdzietnych, nieżonatych i niezamężnych (początkowo obciążono nim osoby, które ukończyły 21. rok życia, później, po zmianie prawa, podatek ten płaciły osoby od 25. roku życia).

O przywróceniu bykowego rozważało niedawno MSWiA. Jednak badania pokazywały, że Polacy są przeciwni takiemu rozwiązaniu.

W 2019 roku popierało go zaledwie 16 proc. Polaków.

Źródło: Gazeta.pl