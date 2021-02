Zdrojewski o nowych poglądach PO ws. aborcji. „Platforma przechodzi z XX w XXI wiek”

Senator Bogdan Zdrojewski twierdzi, że po zmianie poglądów ws. aborcji Platforma stałą się nowocześniejsza. – Mieliśmy zaległości w tym temacie – twierdzi polityk.

– Nie jest to żadna przełomowa decyzja. Ona ma swoją wagę z racji wagi samego tematu i jego nośności nie tylko w mediach, portalach społecznościowych, ale nawet na ulicy, ale to jest jeden z kroków, które czyni Platforma, żeby przejść z XX w XXI wiek. Nie we wszystkich tematach mamy takie zaległości, ale w tym temacie taka zaległość była – mówił w rozmowie z Karoliną Lewicką w „Wywiadzie politycznym” w TOK FM senator Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej.

Przypomnijmy, że nie była to naturalna ewolucja poglądów. PO powołała specjalny zespół, pod wodzą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, który ustalał jakie w zasadzie poglądy PO ma w tym temacie.

Tymczasem przewodnicząca zespołu, który zepchnął platformerski program dot. życia dzieci nienarodzonych na lewo, twierdzi, że jest przeciwniczką aborcji.

Dodatkowo, według Małgorzaty Kidawy-Błońskiej proaborcyjny pakiet dla kobiet, który przedstawiła, nie jest sprzeczny z antyaborcyjną deklaracją ideową PO z 2001 roku. – Deklaracja dalej obowiązuje – uważa była kandydatka na prezydenta.

