Facebook ocenzurował Marion Le Pen i eurodeputowanego Jordana Bardellę

Internetowi giganci ciągle testują odporność polityków prawicy. We Francji, dzień po wielkich demonstracjach przeciw próbie rozwiązania przez MSW antyimigracyjnej organizacji „Pokolenia Tożsamości” (Generation Identitaire), ważni politycy prawicy Jordan Bardella i Marion Maréchal zostali ocenzurowani przez Facebooka.

Okazuje się, że o „Pokoleniu Tożsamości” nie można już nawet wspominać, chociaż jest to jeszcze ciągle legalne stowarzyszenie. Temat ten wydaje się na Facebooku zakazany i wcześniej cenzura dotknęła już np. za pisanie o stowarzyszeniu znany tygodnik „Valeurs Actuelles”.

Stąd i coraz częstsze nad Sekwaną dyskusje wokół uprawnień, które przypisuje sobie tzw. GAFAM (Google – Amazon – Facebook – Apple – Microsoft). „Wygnanie” Donalda Trumpa ze wszystkich sieci społecznościowych wstrząsnęły nie tylko Ameryką. Te same scenariusze są powtarzane i w innych krajach, chociaż może nie są aż tak spektakularne.

We Francji przypadek młodzieżowego ruchu Génération Identitaire przyciąga coraz więcej uwagi. Jest to odbierane jako test dla całej prawicy. Organizację atakuje MSW, a dodatkowo trwa cenzura nakładana na GI we wszystkich sieciach.

W niedzielę 21 lutego przekonali się o tym wiceszef Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella i Marion Maréchal Le Pen. Ich strony na Facebooku zablokowano. Sieć społecznościowa oskarżyła ich wprost o wspieranie Pokolenia Tożsamości (GI).

Jordan Bardella na swoim koncie na Twitterze pisał o „jawnej cenzurze bez możliwości odwołania się”. Marion Maréchal skomentowała to słowami o GAFAM, który angażuje się w proces ideologicznej i politycznej cenzury poza wszelkimi ramami prawnymi”.

Suite à mon message de soutien à #GénérationIdentitaire, Facebook a bloqué ma page, je ne peux plus publier. Les GAFAM sont dans une démarche de censure idéologique et politique en dehors de tout cadre judiciaire.

