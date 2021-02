Koronaszaleniec. Amerykanie mogą nosić maseczki jeszcze 2 lata – grozi doradca Bidena

Możliwe, że Amerykanie nadal będą nosić maseczki w 2022 roku – powiedział w CNN dr Anthony Fauci, główny doradca medyczny nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Dodał, że wraz ze wzrostem liczby zaszczepionych osób obostrzenia związane z Covid-19 będą stopniowo rozluźniane.

Amerykański specjalista od chorób zakaźnych powiedział, że sytuacja w Stanach Zjednoczonych może zbliżyć się do normalnej około jesieni lub zimy 2021/2022.

To w praktyce oznacza, że doradca Bidena nie ma pojęcia o czym mówi, bo to kolejne terminy jakie podaje. Nie wiadomo też po co w takim razie szczepienia skoro jeszcze 2 lata

Pytany o reakcję na zbliżającą się liczbę 500 tys. ofiar śmiertelnych Covid-19 w USA, Fauci powiedział, że to „naprawdę straszne”. „To nie przypomina niczego, co przechodziliśmy w ciągu ostatnich 102 lat, od czasu pandemii hiszpanki w 1918 roku” – ocenił.

Fauci był także proszony o wyjaśnienie, czy seniorzy po przyjęciu drugiej dawki szczepionki przeciw Covid-19 mogą spędzać czas z wnukami. – Będą publikowane rekomendacje, nie chcę teraz wydawać rekomendacji w telewizji- odpowiedział.

To co mówi główny doradca Joe Bidena, który także za prezydentury Donalda Trumpa odpowiadał za walkę z pandemią oznacza, że administracja amerykańska porusza sie po omacku. Nie ma ani planu, ani żadnych żadnych prognoz dotyczących rozwoju, czy wygasania epidemii. Fauci należy do tych, którzy zamknęliby wszystkich na kwarantannie i na zawsze wprowadzili ograniczenia.