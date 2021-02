Disney kroczy drogą postępu. Ostrzega przed „obraźliwymi treściami” w „The Muppet Show”: te stereotypy były błędne wtedy i są błędne teraz

Kultowy serial „The Muppet Show” emitowany na platformie streamingowej Disney+ może zawierać „obraźliwe treści”. Tak twierdzi nadawca, który każe widzom najpierw zapoznać się z komunikatem ostrzegawczym o nich. To kolejny krok platformy na drodze politpoprawności.

Widzowie, którzy zdecydują się obejrzeć „The Muppet Show” na Disney+, najpierw ujrzą komunikat ostrzegający przed „obraźliwymi treściami” i „złym traktowaniu ludzi i kultur”.

„Ten program prezentuje negatywne przedstawienia i/lub złe traktowanie ludzi lub kultur. Te stereotypy były błędne wtedy i są błędne teraz” – ostrzega Disney+.

„Zamiast usuwać te treści, chcemy przyznać się do ich szkodliwego wpływu, uczyć się na nich i zainicjować rozmowę, aby wspólnie stworzyć bardziej integracyjną przyszłość” – czytamy w komunikacie.

Disney tłumaczy też, że firma angażuje się w „tworzenie historii o inspirujących i aspiracyjnych motywach, które odzwierciedlają bogatą różnorodność ludzkich doświadczeń na całym świecie”.

To nie pierwszy krok Disney’a, kroczącego drogą politpoprawności. Niedawno wytwórnia postanowiła zwolnić aktorkę Ginę Carano, która grała w bijącym rekordy popularności serialu „The Mandalorian”. Wszystko z powodu jej poglądów.

Aktorka i zawodniczka MMA nie przypadła do gustu widzom o lewicowych poglądach. Kobieta bowiem ośmieliła się nie wesprzeć oficjalnie ideologii LGBT+. Co więcej, wyśmiała inicjatywę zamieszczania na Twitterze informacji o „preferowanych zaimkach osobowych”, cieszącej się popularnością wśród członków tęczowej społeczności. Na swoim profilu (zamiast „she/her/hers”) wpisała „beep/bop/boop”, nawiązując do sposobu komunikowania się robotów z Gwiezdnych Wojen. Jej krytycy odebrali to jako… przejaw transfobii. Krytykowała też zachowania wandali z Black Lives Matter oraz odniosła się do wyborów prezydenckich w USA.

Carano zamieściła na swoim Instagramie grafikę z napisem „Demokraci teraz rekomendują, żebyśmy wszyscy zaczęli nosić także opaski na oczy, oprócz masek, żebyśmy nie mogli zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje”.

Źródła: nypost.com/nczas.com