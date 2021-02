Grzegorz Braun składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie Niedzielskiego, Szumowskiego, Horbana i Simona [VIDEO]

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun złożył do prokuratury 15 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez głównych zarządzających „pandemią” w Polsce. Chodzi o ministrów Niedzielskiego i Szumowskiego, a także ich doradców prof. Horbana i Simona.

O złożeniu zawiadomień do prokuratury poinformowali podczas konferencji prasowej rzeczniczka Konfederacji Korony Polskiej Marta Czech oraz asystent posła Grzegorza Brauna Sławomir Czech.

Zawiadomienia dotyczą przestępstw ściganych z urzędu i zostały one złożone przez posła Grzegorza Brauna do 5 prokuratur okręgowych 17 lutego.

Prof. Horban

Zawiadomienie do Prokuratury w Warszawie dotyczy prof. Andrzeja Horbana, konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i doradcy premiera, który miał dopuścić się niedopełnienia obowiązków służbowych w zakresie zapobiegania korupcji.

Jest to czyn z art. 231 KK, tj. „funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3„.

Niedzielski i Szumowski

– Prokuratura Okręgowa w Warszawie została również powiadomiona o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu przez ministrów zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz Adama Niedzielskiego – powiedział Sławomir Czech.

Ministrowie mieli dopuścić się przestępstwa nadużycia sprawowanej funkcji publicznej poprzez nieusunięcie prof. Horbana ze stanowiska krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych.

Czyn ten, podobnie jak wyżej wspomniany, został opisany w art. 231 KK. Warto nadmienić, że w przypadku działania sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega on karze co najmniej roku pozbawienia wolności, a górna granica kary to 10 lat.

Konsultanci wojewódzcy

– Prokuratury Okręgowe w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie zostały również powiadomione, że konsultanci wojewódzcy w dziedzinie chorób zakaźnych Krzysztof Simon, Aleksander Garlicki, Aneta Bartczak, Miłosz Barczewski, dopuścili się niedopełnienia obowiązków służbowych w zakresie zapobiegania korupcji – dodał Czech.

– Zawiadomienie dotyczy również wojewodów dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego o to, że wojewodowie dopuścili się przestępstwa nadużycia funkcji w postaci niedopełnienia obowiązku usunięcia ww. konsultantów medycznych w zakresie chorób zakaźnych – powiedział asystent posła Brauna.

CBA

– Poseł Grzegorz Braun zawiadamia również prokuratury o tym, że dyrektorzy delegatur CBA we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Szczecinie i Warszawie dopuścili się niedopełnienia obowiązków służbowych w zakresie zapobiegania korupcji – dodał Czech. Jak podkreślił dotyczy to jedynie sytuacji, gdyby wyżej wymienieni dyrektorzy utrzymywali z tego stanowiska dochody.

Podwójne zaniedbanie

– Warto podkreślić, że mówimy tutaj o obowiązkach rangi ustawowej, których niedopełnienie jest ścigane z urzędu. Właśnie usłyszeliśmy nazwiska tych osób, które tych obowiązków nie dopełniły – dodała Marta Czech.

– Warto też wspomnieć, że art. 304 par. 1 Kodeksu Postępowania Karnego wyraźnie stwierdza, że „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa z urzędu”, a o takich mówimy, „ma społeczny obowiązek zawiadomić o nim prokuraturę lub policję” i Pan Poseł Grzegorz Braun z tego obowiązku się właśnie wywiązał – podkreśliła.

– Wspomnę też o ustawie o konsultantach medycznych, która jednoznacznie wymaga złożenia stosownego oświadczenia w kontekście ewentualnych powiązań z wszelkimi organami zajmującymi się działalnością leczniczą, handlową, dystrybucyjną, ale też dopuszczającą dane preparaty do obiegu, a także opiniującą specyfiki medyczne – dodała.

Jak przypomniała Czech mamy rządowy program zapobiegania korupcji, który miał spowodować zapobieganie wystąpienia tego typu sytuacji, a te jednak się wydarzyły. – Mamy do czynienia z podwójnym zaniedbaniem obowiązków – stwierdziła.

– Z jednej strony konsultanci nie dopełnili formalności i nie złożyli stosownego, ustawowo wymaganego, oświadczenia. Z drugiej strony ci którzy ich powołują, w przypadku prof. Horbana minister zdrowia, a w przypadku konsultantów wojewódzkich wojewodowie, zaniedbali sprawdzenia dopełnienia wszystkich formalności przez kandydatów, których powołali – wskazała Marta Czech.