Życiowy dramat Andrzeja Dudy. Prezydent odcięty od informacji z Polski

Prezydent Andrzej Duda został na rok odcięty od informacji z Polski – taki wniosek nasuwa się po komentarzu, który pojawił się na twitterowym koncie Kancelarii Prezydenta.

W dobie mniemanej pandemii i utrudnień w służbie zdrowia, po roku w którym zmarło najwięcej Polaków od czasów II Wojny Światowej, Prezydent Andrzej Duda udaje, że gra gitara i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Internauci przypominają m.in. kultową scenę z „Nagiej Broni”.

– Polska służba zdrowia zdała egzamin w trakcie pandemii. To ogromna zasługa wszystkich, którzy tworzą i realizują ochronę zdrowia – to słowa Prezydenta Andrzeja Dudy zamieszczone na Twitterze Kancelarii Prezydenta.

Prezydent @AndrzejDuda: Polska służba zdrowia zdała egzamin w trakcie pandemii. To ogromna zasługa wszystkich, którzy tworzą i realizują ochronę zdrowia. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 22, 2021

Tragiczne skutki lockdownu

Sprawdźmy zatem jakie są fakty. Po pierwsze, mimo twardego i przedłużającego się lockdownu, Polska znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o tragiczne wyniki walki ze złowrogim koronawirusem.

Mimo że nasz kraj jest 38. na świecie pod względem liczby ludności, to pod względem liczby zakażeń koronawirusem zajmujemy miejsce 14., a pod względem liczby zgonów z COVID-19 miejsce 16.

To jednak nie te dane są najtragiczniejszy. Pełny obraz sytuacji widzimy, jeżeli spojrzymy ogółem na nadmiarowe zgony w 2020 roku, a pod tym względem Polska zajęła drugie miejsce w Europie, „przegrywając” jedynie z Bułgarią, której służba zdrowia też nie stoi na najwyższym poziomie.

Przypomnijmy, że w Polsce do końca 2020 roku z powodu epidemii koronawirusa zmarło ponad 29 tysięcy osób. Są to zgony spowodowane zarówno samym zakażeniem oraz COVID-19, jak i tzw. zgodny z chorobami współistniejącymi. W sumie w 2020 roku zmarło ok. 79 tysięcy osób więcej niż przed rokiem.

Komentarze Internautów

Wpis Prezydenta Andrzeja Dudy spotkał się z licznymi komentarzami ze strony Internautów. – Jak zdała przy 70 tys. nadmiarowych zgonów, gdzie w ~5 tys. jedyną przyczyną był COVID, to co by było gdyby nie zdała? – pyta ironicznie Emil Krawczyk z partii KORWiN.

Jak zdała przy 70 tys. nadmiarowych zgonów, gdzie w ~5 tys. jedyną przyczyną był COVID, to co by było gdyby nie zdała? — Emil Krawczyk (@krawczyk_emil) February 22, 2021

– Kolejny dowód na istnienie alternatywnych rzeczywistości. Fajnie, ale fakt, że rządzący żyją w innej niż rządzeni nieco utrudnia sprawy – pisze Andrzej Zdzitowiecki z portalu sztrzal.pl.

Kolejny dowód na istnienie alternatywnych rzeczywistości. Fajnie, ale fakt, że rządzący żyją w innej niż rządzeni nieco utrudnia sprawy. https://t.co/BZLaVHmfu8 — Andrzej Zdzitowiecki (@AZdzitowiecki) February 22, 2021

– Wręcz trudno to komentować… Prawie 50 000 ludzi więcej niż rok wcześniej zmarło w 2020 roku z powodu zapaści służby zdrowia (nie z powodu COVID19!) pod rządami PiS a podPiSywacz twierdzi, że „zdała egzamin”. „Operacja się udała, pacjent umarł” – oto obecna propaganda PiSanacji – komentuje polityk Konfederacji Jacek Wilk.