Izba amerykańskiego stanu ZAKAZUJE noszenia maseczek. Twórca ustawy nazwał je „diabelską głupotą”. CDC ma inne zdanie

Izba Reprezentantów amerykańskiego stanu Dakota Północna uchwaliła ustawę, która zakazuje ustanawiania nakazu noszenia maseczek. Musi ją jeszcze zaakceptować Senat.

Ustawa przeszła stosunkiem głosów 55-44. Teraz trafi do Senatu stanu.

Ustawa to odpowiedź na decyzję gubernatora Dakoty Północnej Douga Burgumy, który nakazał w całym stanie noszenie maseczek w imię walki z koronawirusem.

Burgum sam wcześniej był sceptyczny ws. maseczek i bardzo długo sprzeciwiał się ich obowiązkowemu noszeniu, ale zmienił zdanie w listopadzie ub.r., gdy w całym stanie odnotowano zwiększoną liczbę wyników dodatnich na SARS-CoV-2.

Przedstawiciel Izby Reprezentantów z ramienia Republikanów Jeff Hoverson sprzeciwiał się takiemu rozwiązaniu. Nakaz noszenia maseczek nazwał „diabelską głupotą”. Sugerował nawet, że to celowe działanie „bogatych biurokratów, którzy okradają nas z wolności i utrwalają kłamstwa”.

Hoverson przygotował ustawę, która zakazuje nakazywanie przez władze stanowe, lokalne, szkoły czy firmy noszenia maseczek.

Izba Reprezentantów ustawę przegłosowała wspomnianym stosunkiem głosów 50-44. Aby ustawa zaczęła obowiązywać, musi ją jeszcze zaakceptować stanowy Senat.

Przeciwnicy tej ustawy wskazują, że po wprowadzeniu nakazu noszenia maseczek liczba pozytywnych wyników testów w kierunku SARS-CoV-2 spadła.

Gazeta „Grand Forks Herald” przywołuje jednak wypowiedzi ekspertów z komisji zdrowotnych, którzy wskazują, że spadek zakażeń to kombinacja wielu czynników, a nie tylko noszenia masek.

Niektórzy Republikanie z Dakoty Północnej podczas dyskusji nad ustawą przekonywali, że nie ma dowodów wskazujących na to, że maseczki rzeczywiście zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ani że to maseczki przyczyniły się w jakikolwiek sposób do spadku zakażeń w Dakocie Północnej.

Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (CDC) stwierdziło jednak niedawno, że wirusa może powstrzymać noszenie dwóch maseczek – najlepiej materiałowej na chirurgicznej/medycznej. Ewentualnie zaleca noszenie jednej maski chirurgicznej/medycznej, ale idealnie dopasowanej do twarzy.

Źródło: grandforksherald.com/NCzas.com