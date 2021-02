Były minister finansów w rządzie PiS miażdży Morawieckiego. „Państwo decyduje o blokadzie gospodarczej, państwo musi wypłacać odszkodowania” [VIDEO]

Prof. Paweł Wojciechowski był ministrem finansów w pierwszym rządzie PiS. Dziś ekonomista nie kryje zniesmaczenia działaniem ekipy Mateusza Morawieckiego.

Zdaniem prof. Wojciechowskiego wprowadzanie lockdownu musi wiązać się z pełną wypłatą odszkodowania przedsiębiorcom. – Jeżeli państwo decyduje o blokadzie gospodarczej, państwo musi wypłacać odszkodowania – stwierdził ekonomista.

– Elementarną przyzwoitością w cywilizowanym społeczeństwie jest to, że sprawca odpowiada za zadośćuczynienie wobec pokrzywdzonego – podkreślił były minister finansów.

jeśli rząd mówi, że:

1. chce oddać, to niech odda

2. chce dać większy wybór, to niech zostawi opcję OFE

3. 15% podatku to ten sam skutek fiskalny co teraz, to niech zostawi OFE/IKZE

4. dziedziczenie jest ważne, to niech nie zabiera

5. nie chodzi o nacjonalizację …

itp, itd https://t.co/UXstKgJYOH

