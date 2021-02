Koszmarny wypadek najsłynniejszego golfisty. Tiger Woods w ciężkim stanie trafił na blok operacyjny [FOTO]

Słynny amerykański golfista Tiger Woods miał wypadek samochodowy. Natychmiast trafił na stół operacyjny.

Samochód prowadzony przez Woodsa spadł ze skarpy. By wydostać słynnego sportowca z pojazdu trzeba było rozcinać karoserię. Śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Los Angeles, gdzie natychmiast trafił na stół operacyjny.

Lekarze określali jego stan jako ciężki, ale stabilny. Po wypadku Woods był przytomny. Miał jednak zmiażdżone, połamane nogi, stąd decyzja o błyskawicznej operacji.

Jak doszło do wypadku Woodsa?

Wstępne ustalenia wskazują, że Woods najechał na krawężnik i stracił panowanie nad samochodem. Następnie uderzył w drzewo, przekoziołkował i spadł ze skarpy.

Policja w Los Angeles poinformowała, że 45-latek był trzeźwy. Nic nie wskazuje też na to, aby był pod wpływem środków odurzających. Prawdopodobnie jechał zbyt szybko. Dokładnie okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo.

Tiger Woods’ vehicle after the crash this morning that now has him in surgery for what his agent is calling “multiple leg injuries.” pic.twitter.com/VbI5qvyj8g — Adam Schefter (@AdamSchefter) February 23, 2021

Sportowiec doznał złożonego złamania kości piszczelowej, strzałkowej oraz stopy w prawej nodze. Lewa była w nieco lepszym stanie. Woods przeszedł kilkugodzinną operację.

Zespół medyczny czuwający nad Woodsem przekazał, że operacja zakończyła się sukcesem. 45-latek jest przytomny, świadomy i komunikuje się normalnie.

Na razie za wcześnie, by oceniać, czy Woods wróci do pełnej sprawności, a w dalszej kolejności – czy będzie w stanie kontynuować karierę golfisty.

Kim jest Tiger Woods?

Woods jest triumfatorem 15 turniejów wielkoszlemowych, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Lepszy od niego pod tym względem był tylko Jack Nicklaus – 18.

Wielu ekspertów określa Woodsa mianem najlepszego golfisty wszech czasów. Na czele rankingu światowego był przez rekordowe 683 tygodnie. W 2019 roku został odznaczony przez Donalda Trumpa Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem przyznawanym cywilom w Stanach Zjednoczonych.

Tiger Woods suffered serious injuries to both legs as his car flew off the road Tuesday near Los Angeles in a crash he was "very fortunate" to survive, law enforcement officials who found the U.S. golf legend said. A Quick Recovery Woods 🙏. #GalSportBetting | #OnlineBetting pic.twitter.com/5AKTt1V0Qv — Gal Sport Betting-UG (@GalSportBetting) February 24, 2021