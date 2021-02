Wstrząsająca historia. Już 12 tysięcy zakażeń. Niedzielski przerażony, że ojoj!

– Sytuacja nie wygląda dobrze w tej chwili – przekroczyliśmy barierę 10 tys. zachorowań dziennie – według porannych danych mamy 12 146 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem – powiedział w środę Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Teraz to już nie ma, że ten. To jak nic zakopiańska fala koronawirusa, która pojawiła się, bo kilkadziesiąt osób tańczyło na Krupówkach.

Niestety wygląda na to, że jesteśmy otoczeni. Trzecia fala nadciąga z południa, gdzie ruszyli turyści po otwarciu hoteli, a do tego na północnym-wschodzie odkryto podhalańską mutację koronawirusa.

– Niestety nie wygląda dobrze sytuacja w tej chwili. Te poranne dane, które dotyczą dzisiejszego dnia pokazują, że przekroczyliśmy tę barierę 10 tys. i to nie tak nieśmiało tylko ten dokładny wynik to jest 12 146 nowych zachorowań – powiedział Niedzielski.

Niedzielski dodał, że dzisiejsze dane należy odnosić przede wszystkim do wyniku, który był tydzień temu. – A tydzień temu to było 8,7 tys., czyli mamy bardzo dynamiczny wzrost też i z dnia na dzień i właśnie w stosunku do poprzedniego tygodnia – dodał.

Źródło: PAP/NCzas