Ekoterroryści z Extinction Rebellion rozłożyli się w centrum Warszawy. „Policja z chuliganami pieści się jak z jajeczkiem”

Ekoaktywiści zablokowali centrum polskiej stolicy. Warszawska policja jednak wyjątkowo delikatnie obchodziła się z leżącymi na jezdni ekoterrorystami z Extinction Rebellion.

Kilkunastu ekoterrorystów „dzielnie” walczy z klimatem w centrum Warszawy, blokując ruch i powodując korki. Aktywiści Extinction Rebellion zablokowali skrzyżowanie Emilii Plater i Al. Jerozolimskich w pobliżu Dworca Centralnego. Zabrali ze sobą czerwony baner z napisem „Klimatyczny stan wyjątkowy” oraz „Planeta Ziemia Umiera”.

„W związku z protestem środowisk ekologicznych zostały zablokowane Al. Jerozolimskie od Ronda Dmowskiego do ul. Emilii Plater. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do udrożnienia ruchu. Kierowane będą wnioski o ukaranie” – oświadczyła na Twitterze stołeczna policja.

„Godz. 11.25 Policja ustawiła cztery transportery w Alejach i teren protestu odgrodziła taśmami, tak żeby zasłoniły protestujących skutych łańcuchami. Pozostali aktywiści zostali zepchnięci na chodnik. Sytuacja jest patowa” – relacjonuje „dramatyczne” wydarzenia „Gazeta Wyborcze”.

„NASZE ULICE !!

nie pozwolimy już na dalsze bagalityzowanie KATASTROFY KLIMATYCZNEJ!

PLANETA ZIEMIA UMIERA!

DZIAŁAMY TERAZ!” – grzmią na Twitterze aktywiści (pisownia oryg.).

Ciepło o akcji ekoterrorystów wypowiedziała się na Twitterze poseł Zielonych Urszula Zielińska.

Akcję, a przede wszystkim reakcję policji, ostro skomentował na Twitterze Łukasz Warzecha. „Kolejne uciążliwe ekscesy Extinction Rebellion. Polecam zwrócić uwagę na to, że policja, która ofensywnie wchodzi z buta do przedsiębiorców, tutaj z chuliganami pieści się jak z jajeczkiem” – podkreślił publicysta.

To już kolejna akcja ekoterrorystów w ostatnich dniach. Wczoraj aktywistka Extinction Rebellion przykleiła się do obrotowych drzwi wejściowych do Kancelarii Sejmu.

Źródła: Twitter/wyborcza.pl