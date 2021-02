Nowa normalność coraz bliżej. Szefowa KE wzywa do wprowadzenia „certyfikatów szczepień” w trzy miesiące

Dotychczas co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało ponad 29 mln osób w UE, czyli około 8 proc. dorosłej populacji – poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Uniokratka mówiła, że państwa członkowskie powinny wdrożyć certyfikaty szczepień do lata.

– Do dziś szczepionka została zaaplikowana ponad 29 mln osób. Jest to 6,4 proc. populacji UE. Jeśli wyłączymy z tego młodzież i dzieci, to będzie to około 8 proc. dorosłej populacji – zaznaczyła von der Leyen na wspólnej konferencji z Charlesem Michelem, przewodniczącym Rady Europejskiej.

Przekazała też, że większość szczepionek z terytorium UE – 95 proc. – eksportuje Pfizer. Firma, która wywiązuje się z zobowiązań kontraktowych wobec Unii. – Reszta eksportu przypada głównie na Modernę, która też wywiązuje się z zobowiązań – powiedziała szefowa KE. Była to odpowiedź na sugestię, że Wspólnota powinna wprowadzić zakaz eksportu dla firm, które nie dotrzymują zobowiązań.

Nie luzować koronakagańca

– Wśród naszych obywateli rośnie zmęczenie. To był bardzo trudny rok. Ale nie powinniśmy teraz odpuszczać. Sytuacja w niektórych częściach Europy pozostaje poważna, a oprócz tego musimy uważać na nowe warianty (koronawirusa) – zaapelowała von der Leyen, dodając, że w 20 krajach UE liczba zakażeń obecnie spada, a w siedmiu rośnie.

„Certyfikaty szczepień”

Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaapelowała w czwartek o pośpiech we wdrażaniu certyfikatów szczepień, by zdążyć do lata. Podała też, że mogłyby one zawierać informacje takie jak podana szczepionka, negatywny wynik testu lub nabycie odporności po przebyciu Covid-19.

– W sprawie certyfikatów szczepień jest jeszcze szereg otwartych politycznych pytań. Decyzja, co wolno robić, jeśli ma się takie zaświadczenie, zostanie przede wszystkim podjęta w poszczególnych krajach. Uważam, że na poziomie UE powinniśmy ich używać do zapewnienia funkcjonowania wspólnego rynku – zadeklarowała szefowa KE.

– Państwa członkowskie muszą to wdrożyć w swoich systemach ochrony zdrowia i ochrony granic – dodała. Oświadczyła też, że KE oferuje wsparcie, żeby zapewnić interoperacyjność poszczególnych narodowych rozwiązań. Oceniła, że wdrożenie systemu certyfikatów szczepień zajmie około trzech miesięcy. – Musimy się pośpieszyć, jeśli chcemy zdążyć do lata – zaapelowała.

Von der Leyen opowiedziała się też za współpracą sektora farmaceutycznego ws. wypracowania odpowiedzi na nowe warianty wirusa. Jak mówiła, świat potrzebuje wymiany wiedzy, aby być przygotowanym na nowe warianty.

Pytano też o kwestie restrykcji granicznych stosowanych przez sześć unijnych krajów. Odpowiedziała, że w tej kwestii ważne jest postępowanie zgodnie z rekomendacjami Rady UE, które zostały przyjęte jednomyślnie. – Wiem, że jest konflikt między sytuacją zdrowotną a swobodnym przepływem (osób – red.), ale do każdego przypadku należy podchodzić oddzielnie – powiedziała. Jak dodała, restrykcje muszą być proporcjonalne.

Niedawno Komisja Europejska wysłała listy z upomnieniem do sześciu krajów członkowskich – Belgii, Finlandii, Danii, Niemiec, Węgier i Szwecji – za zbyt surowe restrykcje dotyczące podróżowania w związku z pandemią koronawirusa.

– Podkreślamy w tych pismach, że ograniczenia wolnego poruszania się nie mogą być dyskryminujące i muszą być proporcjonalne (do sytuacji – red.). Wzywamy państwa członkowskie do lepszego dostosowania swoich środków do rekomendacji, które zostały wspólnie uzgodnione – poinformowała wówczas, wyrażając nadzieję, że problem zostanie rozwiązany bez konieczności podejmowania przez Komisję kroków prawnych.

ŹRÓDŁA: PAP/nczas.com