Plan dla Donalda Trumpa. Trzy kroki do wielkiego powrotu

Niewiele jeszcze wiadomo o planach Donalda Trumpa prosto od niego. Ale już są chętni do mówienia mu, co teraz powinien zrobić.

Wayne Allyn Root to jeden z nich. To prawicowy przedsiębiorca i „osobowość medialna”, znana z ostrej retoryki, występująca w prawicowym radiu i telewizji. Mówiący bardzo szybko, lekko charczącym głosem, zdradzającym intensywne życie, wielokrotnie zasłynął z różnych kontrowersyjnych wypowiedzi.

Dla przykładu: komentując problemy ówczesnego prezydenta Trumpa podczas śledztwa prowadzonego przez prokuratora Roberta Muellera, uznał, że Mueller kieruje się „penisową zazdrością” jak jakiś nastolatek z liceum, bo Trump [oskarżany wtedy przez różne kobiety o seksualne molestowanie] ma większe powodzenie wśród kobiet, a Mueller jest nieatrakcyjnym „prawnikiem-nudziarzem” i na pewno był w liceum prawiczkiem.

Root nie przebiera w słowach. Sam o sobie mówi, że jest dynamiczny, ma ognistą osobowość i nieskończone zasoby energii. Chwali się, że mieszka na przedmieściach Las Vegas, w Newadzie, gdzie nie ma ani stanowego podatku dochodowego, ani podatku dla firm, ani podatku od zysków kapitałowych, ani od spadku. I że w Newadzie jest jeden z dziewięciu najniższych podatków od nieruchomości. Na zamieszczonych na swojej stronie internetowej zdjęciach, chyba nieprzypadkowo zrobionych na tle dużego, pięknego domu i samochodu, widać, że nieźle mu się powodzi.

Kapitalista-ewangelista

Na tej samej stronie opisuje się jako „Kapitalista-ewangelista”. Root jest Żydem, który nawrócił się na chrześcijaństwo. Kiedyś powiedział, że Trump jest nie tylko najlepszym prezydentem USA, ale również najlepszym prezydentem w historii dla Izraela, a ludzie w Izraelu kochają go tak, jakby był „ich królem”. Były prezydent podziękował mu za te „miłe słowa” na Twitterze. Root mówił też, że Melania Trump jest najpiękniejszą kobietą na świecie.

Podobnie do Mike’a Lindella, jednego z najwierniejszych sponsorów i sympatyków byłego prezydenta, o którym pisaliśmy w poprzednim wydaniu magazynu, Root wyraża się o Trumpie w samych superlatywach i kategoriach boskich. Podobnie do Lindella, również występował na jego wiecach. Wykształcony (podobnie do Trumpa) na jednej z uczelni należącej do prestiżowej Ligii Bluszczowej chwali się, że kiedyś pracował jako zawodowy hazardzista i wśród przyjaciół mu znajomego, który trafił do więzienia za ustawianie wyścigów koni i przekupywanie dżokejów.

I dlatego wie, że wybory, w których przegrał Trump, były sfingowane. Root rzeczywiście ukończył Uniwersytet Columbia w tym samym roku (1983) co Barack Obama. Podczas wywiadu z Mattem Welchem w libertariańskim „Reason” powiedział, że nie zna jednak nikogo spośród studentów Columbii, kto znałby lub pamiętałby Obamę, a powinni być przecież razem na wykładach z nauk politycznych i gdzieś się spotkać. To dla niego bardzo dziwne, że nikt o Obamie ani nie słyszał, ani go nie widział na zjeździe absolwentów zorganizowanym po 20 latach.

Republikański libertarianin

Przez kilka lat Root należał do Partii Libertariańskiej. W 2008 roku próbował nawet startu w wyborach prezydenckich z ramienia tej partii i ostatecznie wystartował jako kandydat na wiceprezydenta. W 2012 roku zrezygnował ze stanowisk w Partii Libertariańskiej i zarejestrował się jako członek Partii Republikańskiej, sądząc, że wybory wygra Mitt Romney. W 2016 i 2020 roku poparł Trumpa. Na życie zarabia też pisząc książki. Jest autorem kilku pozycji: „The Ultimate Obama Survival Guide”, „The Murder of the Middle Class”, „Millionaire Republican”, „The Conscience of a Libertarian”, „Angry White Male: How the Donald Trump Phenomenon Is Changing America”.

I niedawno wydał kolejną: „Trump Rules”. Na prawicowym portalu Townhall.com niedawno napisał, że ma dla byłego prezydenta plan. Według niego, Trump osiągnął sukces nie tylko w polityce, ale też w biznesie, marketingu, na rynku wydawniczym i nieruchomości – i na dodatek jako celebryta. I jest jedynym człowiekiem w historii, któremu udało się wspiąć tak wysoko na wszystkich tych polach. Co więcej, podkreśla, że Trump jest jedynym miliarderem, który wygrał prezydenturę.

Nieustępliwy jak Trump

Root podaje, że dla wielu krytyków pasmo sukcesów Trumpa skończyło się, gdy przegrał ostatnie wybory prezydenckie, ale on się z tym nie zgadza. Root kwestionuje ostatnią przegraną Trumpa i wylicza, że nie można jej uznać za porażkę, bo Trump poszerzył przecież swój elektorat (o 11 milionów), otrzymując rekordowe 74 mln głosów dla prezydenta obiegającego się o reelekcję. A do tego uzyskał największą liczbę głosów, które kiedykolwiek oddano na kandydata z Partii Republikańskiej. Root uważa, że jeszcze nie wiedzieliśmy wszystkiego, na co Trumpa stać.

„Znam człowieka i go rozumiem. Wiem, czego można się spodziewać” – powiedział. Root wierzy, że możemy być świadkiem rozpoczęcia się najlepszego rozdziału jego życia, a stać ma za tym pewna jego cecha: nieustępliwość (warto dodać, że i samego siebie Root też określa „Panem Nieustępliwość”). Jak mówi, Trump prawdopodobnie jest „najbardziej nieustępliwą osobą w historii świata”, a jego sekretem jest „sztuka comebacku” (slogan z tytułu jednej z książek byłego prezydenta, pisanych gdy był biznesmenem).

Root tłumaczy, że za każdym razem gdy zdaje się, że już po nim, udaje mu się odbić. Nigdy nie rezygnuje ani się nie poddaje. I zawsze znajdzie sposób, żeby „z [kwaśnych] cytryn zrobić [słodką] lemoniadę”. Takiego człowieka trudno jest pobić. I trudno zakładać się, że ktoś taki przegra. Ja zawsze mówię: NBAT: Never Bet Against Trump: „Nigdy nie stawiaj na przegraną Trumpa” – dodaje.

Przejęcie partii

Root oferuje mu teraz swoje rady, wyjaśniając, jakie musi teraz podjąć kroki. Po pierwsze: musi pozostać głównym graczem Partii Republikańskiej, bo za nim stoją 74 miliony wyborców. I ustawić partię według swojego wizerunku. Powinien też pozbyć się „zdrajców” i innych „Republikanów Tylko z Nazwy” (tzw. RINOS), i swoich wrogów w postaci Never-Trumpistów, wyrzucając ich ze stanowisk partyjnych.

Według niego, w kolejnych wyborach do Kongresu za dwa lata Trump powinien poprzeć tych kandydatów, którzy będą startować przeciwko tym z grupy wrogów. Root uważa, że w 2022 roku Partia Republikańska będzie w całości wyglądać jak Donald Trump i się z nim zgadzać.

Prawo wyborcze

Po drugie: Trump powinien zająć się naprawą systemu wyborczego na poziomie stanowym, aby uniemożliwić oszustwa. Root zaleca rekrutację swoich przyjaciół, innych miliarderów do sfinansowania tego przedsięwzięcia. Być może sam też się do tego dołoży? Jak twierdzi, celem byłego prezydenta powinna być reforma prawa wyborczego przede wszystkim w Pensylwanii, Georgii, Michigan, Wisconsin, Newadzie i Arizonie, w których Trump przegrał.

Chodzi prawdopodobnie między innymi o to, aby władze stanowe nie mogły wydłużać terminu liczenia głosów korespondencyjnych, otwierając tym samym okno do popełniania fałszerstw, czy o ukrócenie praktyk głosowania przy pomocy poczty, które może się stać w niektórych stanach powszechne. Zmiany te wprowadzono z powodu ogłoszenia pandemii koronawirusa.

Trump w Kongresie?

Root zapewnia, że jeśli Trump poświęci czas, pieniądze i skoncentruje się na tych sześciu stanach, Partia Republikańska będzie znowu wygrywać w 2022 i 2024 roku. Co ciekawe, Root zaproponował nawet Trumpowi start w wyborach do Kongresu w 2022 roku z jakiegoś przychylnego mu okręgu na Florydzie, a najlepiej tam, gdzie – jak dodaje – wystartuje jakiś RINO.

Kontrowersyjny radiowiec przewiduje, że dzięki temu Trump łatwo je wygra, trafi do Kongresu, gdzie przewagę uzyskają Republikanie – i tam zostanie wybrany na spikera Izby Reprezentantów. A potem będzie mógł kierować procesem impeachmentu Bidena. To rzeczywiście bardzo ambitny plan.

Trump Media Network

Po trzecie: Root pisze, że należy zebrać miliardy na stworzenie Sieci Medialnej Trumpa – TMN (Trump Media Network), która miałaby się składać z krajowej telewizji kablowej i sieci stacji radiowych z programami publicystycznymi, oraz pomyśleć o powołaniu do życia konserwatywnych odpowiedników Twittera, Facebooka, Instagramu i YouTube (los „prawicowego” Parler nie jest jeszcze do końca znany). Root poleca również zastąpienie serwisu Drudge Report nowym Trump Report. Bo dzięki temu – jak zapewnia – konserwatyści nie będą musieli być uzależnieni od mediów mainstreamu i firm z Doliny Krzemowej do przekazywania informacji i swojego punktu widzenia.

Według Roota, tylko Trump ma dość pieniędzy, odpowiednią markę i możliwości zebrania odpowiednich funduszy do tego, aby zmienić media tradycyjne i społecznościowe. Jak przekonuje, dzięki temu nie tylko 74 miliony ludzi, którzy na niego zagłosowali, będzie miało stałe miejsce do komunikacji, ale będzie mogło odciąć się od mediów mainstreamu, których rynek się wtedy załamie. Zada się im w ten sposób cios i doprowadzi do ich bankructwa. Root motywuje swój plan celami altruistycznymi, ale może w czasie wyjątkowego tępienia prawej strony politycznej widzi w tym wszystkim również jakiś swój prywatny interes?

Natalia Dueholm