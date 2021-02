Polakom w Meksyku wycięto narządy. Mieszkańcy Marcinkowic zdruzgotani. Kim był 20-latek, którego zamordowano?

Dwóch Polaków w wieku około 20 lat poleciało do pracy w Meksyku. Na miejscu wycięto im narządy wewnętrzne. Jeden z nich zmarł, drugi znajduje się w stanie śpiączki. „Dziennik Zachodni” dotarł do miejscowości, z której pochodzi ofiara.

Sprawa owiana jest wielką tajemnicą i na razie ujawniono niewiele szczegółów.

Informacje o makabrycznych wydarzeniach potwierdzają natomiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ambasada RP w Meksyku. Na miejscu trwa śledztwo.

Dwaj młodzi mężczyźni wylecieli do Meksyku w pierwszej połowie lutego br. Tydzień później rodzina jednego z nich dowiedziała się o śmierci. Drugi – według ustaleń Onetu – leży w szpitalu w śpiączce.

Mężczyznom wycięto narządy wewnętrzne. Prawdopodobnie nie tylko nerkę. Tyle wynika ze wstępnych ustaleń. Do makabrycznych wydarzeń doszło w nocy z 13 na 14 lutego 2021 roku.

MSZ nie chce udzielać żadnych informacji, zasłaniając się dobrem śledztwa. Potwierdza jedynie, że do takiej makabrycznej sytuacji doszło, a co gorsze – ministerstwu wiadomo przynajmniej o trzech poszkodowanych.

Poza dwoma osobami wskazanymi przez Onet, ofiarą wycięcia narządów padł jeszcze trzeci Polak. Jego stan jest jednak znacznie lepszy i wrócił już do kraju.

Śledztwo zostało zlecone Prokuraturze Okręgowej w Krakowie.

Poleciłem, by śledztwem w sprawie zabójstwa młodego Polaka w Meksyku i usiłowaniem zabójstwa drugiego naszego rodaka, zajęła się Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Celem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) February 25, 2021

Kim był 20-latek, któremu wycięto narządy?

„Dziennik Zachodni” podaje, że zamordowany Polak to 20-latek z Marcinkowic w Małopolsce. Cała wieś poruszona jest śmiercią mieszkańca. Codziennie zbierają się pod kapliczką Matki Boskiej, w pobliżu miejscowego domu kultury, modlą się i stawiają znicze.

– Wszyscy jesteśmy zszokowani, w ogóle nie dociera do nas to, co się stało – mówi jeden z mieszkańców.

Jak ustalił „Dziennik Zachodni”, 20-latek pracował w jednej z firm w Bochni. Często wyjeżdżał na zagraniczne delegacje do krajów europejskich.

Ciało 20-latka wciąż znajduje się w Meksyku. Sprowadzeniem zwłok do Polski ma zająć się firma, w której pracował 20-latek.

Źródło: Dziennik Zachodni/Onet