Polska popiera „paszporty szczepionkowe”. Nowa normalność w UE jeszcze przed wakacjami?

Rządy państw Unii Europejskiej nie są jednomyślne w sprawie wprowadzenia wspólnego systemu „paszportów szczepionkowych”, potwierdzających przyjęcie szczepionki. Otwierałyby one możliwość m.in. przekraczania granic zaszczepionym na Covid, czy korzystania z innych usług, niedostępnych dla pozostałych. Polskie władze popierają system potwierdzeń przyjęcia szczepionki. W UE są jednak także kraje sceptycznie nastawione do takich rozwiązań. Jak podkreślają, certyfikaty będą dyskryminować część obywateli.

„Polska jest wśród krajów, które opowiadają się za tzw. paszportami dla osób zaszczepionych przeciw Covid-19. Czy jest szansa, że wejdą one w życie przed tegorocznymi wakacjami? Szczyt UE wezwał unijne instytucje do kontynuowania prac w zakresie wspólnego podejścia do świadectw szczepień” – donosi rmf24.pl.

Sceptyczne wobec „paszportów szczepionkowych” są m.in. Holandia czy Francja. Państwa te upatrują w ich wprowadzeniu lekko tylko zakamuflowanego przymusu szczepień. Przedstawiciele tych państw podkreślają, że osoby, które z różnych powodów nie przyjmą szczepionki, będą poddane dyskryminacji.

„Najbardziej na wprowadzenie paszportów naciskają żyjące z turystyki kraje Południa Europy. Żeby kraje te nie zaczęły wprowadzać własnych dokumentów – unijne państwa zgodziły się, by eksperci Komisji Europejskiej przygotowali spis minimalnych wymogów i kryteriów w celu opracowania takiego dokumentu” – donosi RMF24.

Projekt dokumentu ma powstać w ciągu czterech miesięcy. Unijne władze chcą go nazwać „certyfikatem medycznym”, żeby nie budził złych skojarzeń. Tuż przed letnim sezonem turystycznym ma się okazać, czy owe certyfikaty zastąpią przymus kwarantanny dla osób przekraczających granice.

Źródło: rmf24.pl