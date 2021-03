Ursuli von der Leyen marzy się ogólnoeuropejski system szybkiego reagowania. „Wchodzimy w erę pandemii”

W rozmowie z Financial Times szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że Unia Europejska musi przygotować swój sektor medyczny do radzenia sobie z „erą pandemii”. Podkreślała też, że Wspólnota jest nadal w najtrudniejszym okresie, jeśli chodzi o dostawę szczepionek.

Szefowa KE stwierdziła, że nie można zasypiać gruszek w popiele i od razu nakreśliła postpandemiczne plany. Europa może co prawda uporać się z koronawirusem, jednak myliłby się ten, kto myślałby, że na tym eurokraci poprzestaną. Jak się okazuje, to dopiero preludium… do „ery pandemii”.

Von der Leyen marzy się bowiem ogólnoeuropejski system szybkiego reagowania, zaprojektowany tak, by szybciej reagować na pojawiające się „zagrożenia medyczne”. – Europa jest zdeterminowana, aby zwiększyć swoją siłę w produkcji szczepionek – mówiła.

– Wchodzimy w erę pandemii. Jeśli spojrzeć na to, co działo się w ciągu ostatnich kilku lat, mam na myśli HIV, Ebola, MERS i SARS, to wszystko były epidemie, które można było powstrzymać, ale nie powinniśmy myśleć, że to koniec, kiedy przezwyciężymy Covid-19. Ryzyko nadal istnieje – dodała.

W ubiegłym miesiącu von der Leyen przedstawiła także plan dotyczący gotowości do obrony biologicznej – o nazwie HERA Incubator. Ma on połączyć naukowców, firmy biotechnologiczne, producentów i władze publiczne – w celu monitorowania pojawiających się zagrożeń oraz prac nad dostosowaniem szczepionek. To zaś ma się stać częścią Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA).

Von der Leyen chce wzorować „europejskie” rozwiązania na amerykańskich. HERA jest bowiem próbą odzwierciedlenia niektórych korzyści przyznanych przez Amerykański Urząd ds. Zaawansowanych Badań i Rozwoju Biomedycznego (BARDA), którego zadaniem jest szybkie reagowanie na nowe zagrożenia dla zdrowia.

– Stany Zjednoczone mają dużą przewagę dzięki BARDA. . . jest to infrastruktura, której Europa nie miała – ubolewała eurokratka.

– Ale Europa musi się rozrastać, żeby być przygotowaną wszystko, co nadejdzie, a także na następne możliwe pandemie – dodała.

