Kiedy skończy się „pandemia”? Prof. Gut: Raczej nigdy końca nie będzie

Prof. Włodzimierz Gut, jeden z naczelnych wirusologów ery złowrogiego wirusa z Chin, był gościem Jacka Nizinkiewicza w Rzeczpospolitej. Tam wypowiedział się m.in. na temat tego, kiedy skończy się mniemana pandemia koronawirusa.

Coraz częściej dobiegają do nas głosy, że Wielkanoc spędzimy w zamknięciu. Prof. Andrzej Horban żalił się co prawda, że nie da się wszystkich zamknąć w domu, ale co to jest dla ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Tak czy siak niepełny lockdown trwa i trwać ma.

„Raczej nigdy końca nie będzie”

– Z definicji wynika, że koniec jest wtedy, gdy sytuacja wróci do tej poprzedzającej. Ponieważ koronawirusa już mamy to raczej nigdy końca nie będzie, chyba że formalnie ktoś ogłosi koniec – powiedział prof. Gut.

Jak dodał, aby mówić o tym, że sytuacja związana z koronawirusem jest pod kontrolą, musiałoby dojść do spadku liczby przypadków do poziomu, który da się opanować. To znaczy jeden przypadek na powiat lub mniej, czyli kilkaset w skali całego kraju.

Przypomnijmy, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 15 250 osób, najwięcej w woj. mazowieckim – 2 563. To o blisko 450 osób mniej niż w środę, ale o 3,1 tys. więcej niż tydzień wcześniej.

Szczepienie ozdrowieńców

Do osiągnięcia kilkuset przypadków w skali kraju (ok. 300), zdaniem prof. Guta potrzebna jest pełna mobilizacja i szczepienie niemal wszystkich jak leci. – Aby osiągnąć taką sytuację musiałaby być pełna odpowiedzialność społeczeństwa, dobrze byłoby, aby 80 proc. się zaszczepiło i wtedy jest to możliwe – stwierdził.

Prof. Gut uzasadnił też dlaczego nawet ozdrowieńców trzeba szczepić. – Teoretycznie ozdrowieniec jest w sytuacji, jakby otrzymał pierwszą dawkę w postaci choroby, a druga dawka stanowi wzmocnienie odporności – wyjaśnił.

Rozgrywki za kulisami

W przypadku prof. Guta to nie pierwszy przypadek, kiedy z obfitości serca usta mówią. Wirusolog zdradził jeszcze w 2020 roku dlaczego epidemia może nie skończyć się nigdy.

– Z punktu widzenia tzw. myślenia zdroworozsądkowego mógłby to zrobić – powiedział, odpowiadając na pytanie „kiedy świat poradzi sobie z koronawirusem”. I dodał: Z punktu widzenia rozgrywek, które są przy okazji prowadzone nigdy.