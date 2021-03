POLEXIT czym prędzej! Cała Unia Europejska będzie „Strefą Wolności LGBTIQ”

Parlament Europejski ma ogłosić całą Unię Europejską „Strefą Wolności LGBTIQ” – donosi RMF FM. Ma to być reakcja na kłamstwa na temat istnienia rzekomych „stref wolnych od LGBT” w Polsce oraz przyjętych przez samorządy Kart Rodzin. Projekt rezolucji w tej sprawie ma być głosowany w przez Parlament Europejski w przyszłym tygodniu.

Rezolucję, do której dotarła Katarzyna Szymańska- Borginon, miało poprzeć 5 „prodemokratycznych frakcji europarlamentu”. Wśród nich są Europejska Partia Ludowa i socjaldedmokraci. Są to dwa największe ugrupowania, więc przyjęcie jej jest niemal pewne.

Ręki do rezolucji, ustanawiającej UE „Strefą Wolności” dla LGBTNSDAP+, nie przyłożyły frakcje Europejski Konserwatystów i Reformatorów (EKR) oraz Tożsamość i Demokracja (ID).

Rezolucja składa się z dwóch artykułów. Jednak, jak wskazywał w rozmowie z korespondentką RMF FM informator z PE – „jest bardziej wymowna”.

Pierwszy artykuł głosi, że Unia Europejska jest strefą wolności dla „wszystkich mniejszości seksualnych” LGBTQIAA. W drugim zaś wezwano do przekazania rezolucji krajom członkowskim i władzom unijnych instytucji.

We wstępie znalazł się apel do Komisji Europejskiej, by używała „wszelkich dostępnych jej środków” – a więc, jak wskazuje RMF FM, także pozwów do Trybunału Sprawiedliwości UE, mechanizmu „pieniądze za praworządność” czy procedury art. 7. Ma to „zapewnić przestrzeganie zakazu dyskryminacji”.

Ucisk i mowa nienawiści

Aż trzy czwarte długości wstępu poświęcono rzekomo uciskanej w Polsce grupie LGBTRTV oraz rzekomej „mowie nienawiści” polskich władz pod adresem tej mniejszości. W rezolucji znalazły się takie sformułowania jak „nasilona dyskryminacja i ataki na społeczność LGBTIQ w Polsce” oraz o „narastającej mowie nienawiści ze strony władz publicznych, wybieranych urzędników – w tym obecnego prezydenta – i prorządowych mediów”. Wspomniano także o „aresztowaniu działaczy na rzecz praw LGBTI” – zamkniętych na chwilę za chuligaństwo i akty wandalizmu oraz o „atakach i zakazach marszów równości”.

Zdaniem „Europy”, w Polsce „mowa nienawiści władz publicznych legitymizuje klimat nietolerancji i dyskryminacji wobec osób LGBTIQ i dodatkowo je podsyca”.

W rezolucji wspomniano też przypadek Norwegii, która uległa propagandzie Barta Staszewskiego – rozpowszechniającego kłamstwa na temat istnienia rzekomych „stref wolnych od LGBT” i wycofała się z przyznania funduszy polskim regionom, powiatom i gminom, które przyjęły deklaracje o wolności od tęczowej indoktrynacji lub Regionalne Karty Praw Rodziny. Zdaniem eurodeputowanych te ostatnie wzywają pośrednio do dyskryminacji wszystkich innych form rodzin.

Przypomniano też, że w związku z tęczową propagandą ucisku Komisja Europejska odrzuciła wniosek o finansowanie przez UE – w ramach programu partnerstwa miast – polskich miejscowości, które przyjęły prorodzinne uchwały.

Źródło: RMF FM