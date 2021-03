Analne testy na COVID-19 w Polsce? Niedzielski zabrał głos

Nie tak dawno mediami wstrząsnął nius, że Chińczycy zażądają od odwiedzających wymazu z odbytu. O analne testy na COVID-19 był również pytany polski minister zdrowia – Adam Niedzielski. Odbyta rozmowa z politykiem została udostępniona na stronie polsatnews.pl.

– Przepraszam, ale… odebrało mi mowę na chwilę. Ja nie słyszałem o takich testach i jestem absolutnie zaskoczony. Wydaje mi się, że to jest kategoria fejk niusa, a nie prawdziwe zdarzenie – tak na pytanie o obowiązek przejścia analnego testu przed wjazdem do Chin odpowiedział Bogdanowi Rymanowskiemu minister Niedzielski.

Otóż nie jest to kategoria fejk niusa, tylko fakt, o którym piszą duże media. My również poruszaliśmy ten temat TUTAJ.

– Pojawiły się już nawet opinię niektórych naukowców europejskich, którzy uważają, że być może to jest dobry pomysł. Dlatego pytam – odpowiedział Niedzielskiemu redaktor. – Czy w ogóle pan coś takiego by dopuścił?

– Na razie nie ma o tym mowy – zapewnił minister. To „na razie” może być złym prognostykiem na przyszłość, bo wiemy jak to z tymi zapewnianiami rządu w Warszawie bywa.

Polityk stwierdził, że jest to pomysł „z księżyca”. Miejmy nadzieję, że opinia rządzących na temat takich uwłaczających praktyk nie zmieni się tak, jak to było w przypadku maseczek, głowic, obostrzeń etc. Inaczej będziemy w…

Źródło: Polsat News