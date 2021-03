Niedzielski tłumaczy poparcie rządu dla paszportów szczepionkowych: „Jest tu pewna niefortunność”

Na antenie Polsat News Bogdan Rymanowski pytał szefa pandemicznego resortu zdrowia, Adama Niedzielskiego, o „paszporty szczepienne”. Minister zapewniał, że określenie to jest wyłącznie „pewną niefortunnością”, a sam cyfrowy paszport nie będzie wpływał na swobodę przekraczania granic.

Jak informowało wcześniej RMF FM, rząd warszawski poparł w Brukseli „paszporty szczepionkowe”. Sceptyczne wobec nich są m.in. Holandia czy Francja. Państwa te upatrują w ich wprowadzeniu lekko tylko zakamuflowanego przymusu szczepień. Przedstawiciele tych państw podkreślają, że osoby, które z różnych powodów nie przyjmą szczepionki, doświadczą dyskryminacji.

– Dlaczego Polska poparła projekt paszportu szczepiennego? – pytał dziennikarz Polsat News. – Chodzi oczywiście o taki cyfrowy paszport – doprecyzował. Rymanowski podkreślił również, że m.in. rząd belgijski zaprotestował, uznając, że „nie powinno być mowy o łączeniu szczepień ze swobodą przemieszczania się”.

– Rzeczywiście jest tu pewna niefortunność w używaniu słowa „paszport”, bo paszport jest dokumentem, który pozwala przekraczać granice. A to, co ma być przygotowane na poziomie standardu europejskiego, to jest tylko jak ma wyglądać pewien certyfikat potwierdzający zaszczepienie – tłumaczył Niedzielski.

– Ten błędny dobór słów może wprowadza też pewne nieporozumienie, bo to nie jest dokument, który będzie pozwalał, czy warunkował przekraczanie granic. To będzie po prostu międzynarodowy standard potwierdzania faktu szczepień – przekonywał minister zdrowia.

Rymanowski dopytywał, czy do wyjazdu za granicę nie będzie niezbędna „pieczątka, że zostałem zaszczepiony”. – Na pewno władze państwowe przy przekraczaniu granic nie będą tego wymagały, jako warunku przekroczenia. Raczej będzie to ewentualnym warunkiem dla zwolnienia z kwarantanny. Jeżeli taki obowiązek będzie do kraju, do którego się udajemy, obowiązywał – zapewniał Niedzielski.

Źródła: Polsat News/nczas.com