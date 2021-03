PILNE! Niedzielski ogłasza nowe koronarestrykcje. Kolejne województwo zamknięte

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej ogłosił twardy lockdown dla kolejnego województwa. Padło na pomorskie.

Aktualnie w twardym lockdownie znajduje się województwo warmińsko-mazurskie. Niedzielski zaznaczył, że będzie on tam obowiązywał co najmniej do 20 marca.

Jednocześnie od 13 marca twardy lockdown zacznie obowiązywać w województwie pomorskim.

Oznacza to, że na Pomorzu zostaną zamknięte galerie handlowe (z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek itp.), kina, teatry, muzea, baseny, obiekty sportowe.

Niedzielski zaznaczył, że ewentualne kolejne decyzje o regionalnych twardych lockdownach będą podejmowane co tydzień.

Więcej informacji wkrótce.