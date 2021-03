Szwecja. Policja rozbiła demonstrację przeciwników lockdownu [VIDEO]

W sobotę w Sztokholmie demonstrowali przeciwnicy lockdownu. Na protestujących przeciwko obostrzeniom ruszyła tamtejsza policja.

W demonstracji uczestniczyło kilkaset osób.

Jak pisze Reuters, policja zablokowała most nieopodal miejsca zgromadzenia i mimo początkowych rozmów z organizatorami protestu, ostatecznie użyła siły do rozpędzenia „nieautoryzowanej demonstracji”.

Jeden z funkcjonariuszy trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami.

Major demonstration is currently taking place in central stockholm. "Total chaos". FOTO: Läsarbilder pic.twitter.com/brbZ5p2ihi

— Nyabrott (@nyabrott) March 6, 2021