Tomasz Sommer: Kowidianie

Szambo bezsensu kowidowego wybuchło w zeszłym tygodniu już chyba ostatecznie. Wszystkie aplikowane społeczeństwu przez władzę środki antykowidowe zawiodły – i to w skali globalnej.

Cóż się bowiem wydało o lockdownie? Otóż tyle, że nie działa. Dowodem jest nie tylko przysłowiowa już Szwecja, która przez kowida poszkodowana jest mało, choć lockdownu wcale nie stosuje.

Dowodem są także graniczące ze sobą Rumunia i Bułgaria – pierwsze z tych państw radzi sobie lepiej, choć na jesieni nie wprowadziło obostrzeń, Szwajcaria i Austria czy wreszcie obie Dakoty – Północna i Południowa, które przy radykalnie innych politykach radzą sobie dokładnie tak samo.

A jak działają szczepionki? Otóż tak, że w Izraelu, gdzie zaszczepiono już połowę ludności, znów zaczęła rosnąć ilość zakażeń. Choć gdy dwa tygodnie temu spadała, to wtedy utrzymywano, że ma to ze szczepionkami bardzo ścisły związek. Gdy tendencja się odwróciła, zaczęto w mediach utrzymywać, że to nic dziwnego, bo przecież szczepionka nie zatrzymuje zakażeń, tylko chorobę. Rozumiecie coś z tego?

Tymczasem w Polsce jest jeszcze lepiej – bo u nas z powodu szczepionek na zwolnienia poszedł ogromny odsetek nauczycieli. Kilku z nich, którzy wcześniej byli chorzy na kowida, utrzymywało nawet, że ta choroba przy stanie samopoczucia po zaszczepieniu to tak zwany mały pikuś.

Ale to nie koniec sensacji z naszego kraju. Dwa tygodnie temu minister Niedzielski łapał się za głowę, że nieodpowiedzialni turyści na zakopiańskich Krupówkach spowodują trzecią falę. I trzecia fala wyskoczyła, ale na… Mazurach. Ci sami specjaliści, co straszyli Krupówkami, szybko sobie zracjonalizowali, że na Mazury to kowida musieli przywieźć polscy pracownicy z Wielkiej Brytanii – i to jeszcze… w święta Bożego Narodzenia.

Wszystko to byłoby ogromnie zabawne, gdyby nie jeden tragiczny fakt. To właśnie w Polsce politycy-kowidianie doprowadzili do śmierci ok. 60 tys. Bogu ducha winnych ludzi, których zgon nie miał nic wspólnego z kowidem, ale za to bardzo wiele z bezsensownymi, ale śmiertelnymi w efekcie lockdownami i ograniczeniami.

Ktoś w Europie oczywiście musiał statystycznie sobie najgorzej poradzić z problemem. Ale dlaczego znów tymi ostatnimi na liście byli Polacy? Wszak tak łatwo można było tej tragedii uniknąć. Wystarczyło nie robić nic. Czasem trzeba się wykazać największą odwagą, by nie wziąć lekarstwa, które może się okazać groźniejsze od choroby. Tak było w przypadku naszej mniemanej pandemii. Polacy znów padli ofiarą błędu konstruktywizmu popełnionego przez polityków, którzy nie rozumieją, że od gwałtownego mieszania herbata wprawdzie nie stanie się słodsza, ale za to może ono doprowadzić do stłuczenia szklanki. Jesteśmy w grupie tych nielicznych gazet, które od samego początku ostrzegały na swoich łamach, że tak właśnie się stanie. Za co karano nas blokadami w internecie i wyzywano od foliarzy i płaskoziemców. Ale to my oczywiście mieliśmy rację.

Tomasz Sommer