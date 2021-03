Wiceminister zdrowia o Polakach jak o bydle. „Chciałbym do wakacji wyszczepić 60-70 procent”

– Chciałbym, żeby do wakacji udało się wyszczepić przynajmniej 60-70 proc. Polaków. Czy to się uda, trudno mi w tej chwili powiedzieć – powiedział w poniedziałek w Radiowej Jedynce wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska.

Kraska pytany był w internetowej części wywiadu w Programie Pierwszym Polskiego Radia o to, kiedy zaszczepieni zostaną 30- i 40-latkowie.

– Dość dużą nadzieję wiążę z drugim kwartałem – powiedział wiceminister. Dodał, że co prawda nadal resort zdrowia nie dysponuje „twardym harmonogramem dostaw”, to coraz więcej firm ubiega się o rejestrację nowych szczepionek w Europejskiej Agencji Leków.

– Mam nadzieję, że w drugim kwartale takie ilości szczepionek się pojawią. Ja bym chciał, żeby to się wydarzyło do wakacji, może troszeczkę jestem za bardzo optymistycznie (nastawiony – PAP).

– Chciałbym, żeby do wakacji wyszczepić przynajmniej 60-70 proc. Polaków. Czy to się uda, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale to jest niestety niezależne już od nas – dodał.

Dodał, że firmy produkujące szczepionki, deklarują dość duże dostawy wolumenów szczepionek, a Polska jest logistycznie przygotowania do wykonania masowych szczepień.

