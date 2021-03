Robert Mazurek punktuje posłankę PO ws. aborcji

Gościem Roberta Mazurka w RMF FM była posłanka Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej. Jednym z poruszanych tematów była aborcja.

Jednym z tematów rozmowy Roberta Mazurka z Izabelą Leszczyną był nowy pogląd Platformy Obywatelskiej na aborcję. Przypomnijmy, że w nowym pakiecie PO jest możliwość dokonania aborcji do 12 tygodnia życia dziecka, jeśli warunki kobiety są ciężkie i porozmawia ona z psychologiem. Co ciekawe, jest to sprzeczne ze statutem ideowym tej partii o czym pisaliśmy TUTAJ.

Redaktor Mazurek przypomniał posłance PO, że jeszcze w 2019 roku ona sama twierdziła, że jest przeciwniczką aborcji do 12 tygodnia ciąży. Polityk dalej zapewniała, że jest przeciw, ale według niej „po tym co PiS obrzydliwego zrobił polskim kobietom […] nie ma już powrotu do kompromisu”. Leszczyna nie wytłumaczyła jednak, dlaczego właściwie „nie ma powrotu”.

Sama rozmowa redaktora z posłanką była okrutnie niskiej jakości – przez większość czasu kłócili się oni o definicję słowa „życzenie”.

W pewnym momencie w dyskusji redaktor Mazurek wypowiedział jednak bardzo ważne zdanie – przypomniał o prawach mężczyzn, ojców dzieci.

– Czy pozwolimy na to by była aborcja czy nie, to nie jest sprawa kobiet, tylko to jest sprawa w ogóle ludzi. Wie Pani, kobiety nie są wiatropylne, gdzieś są też ojcowie dzieci i oni powinni brać odpowiedzialność – powiedział dziennikarz.

To jest coś, co jest zupełnie pomijane w dyskursie dot. aborcji. Wymienia się kwestie praw kobiet, kwestie bioetyczne, religijne, ale nikt nie mówi o prawach mężczyzn. Dlaczego, jak dziecko się urodzi, to mężczyzna nie ma wyboru – musi się nim zająć lub płacić alimenty? Zanim jednak się urodzi, ten sam mężczyzna nie ma do niego żadnych praw.

Może np. przez 3 miesiące cieszyć się, że został tatą, po czym jednak okazuje się, że jego partnerce się odwidziało. Czy to nie będzie dla takiego mężczyzny trauma na całe życie?

10 marca, ponoć Dzień Mężczyzn, to dobry czas na zastanowienie się nad takimi sprawami.

Źródło: RMF FM