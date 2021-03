Śledztwo w sprawie śmierci żołnierza, który dostał szczepionkę AstraZeneca. Tysiące fiolek z tej samej serii specyfiku w całej Europie

W całej Europie znajdują się tysiące fiolek z zatrzymanej we Włoszech serii szczepionki przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca o numerze ABV2856 – poinformowała w czwartek prokuratura w mieście Siracusa, prowadząca dochodzenie w sprawie śmierci zaszczepionego tym preparatem 43-letniego żołnierza.

W związku z tym zgonem dzień po zaszczepieniu włoska Agencja Leków zabroniła podawania szczepionki z tej partii i zapowiedziała wnikliwe badania oraz analizę dokumentacji.

Szefowa prokuratury w Siracusa na Sycylii Sabrina Gambino powiedziała Ansie: „To jest seria, która została sprzedana zarówno do Włoch, jak i do reszty Europy. Prowadzimy dochodzenie, ale niestety nie jest to łatwe, biorąc pod uwagę liczbę osób, których dotyczy ta sprawa”.

– Nie chcemy wywoływać alarmu, ale nasza decyzja jest podyktowana troską o ochronę zdrowia publicznego – dodała.

Żołnierz służący na Sycylii zmarł w wyniku zatrzymania pracy serca w środę, dzień po zaszczepieniu.

Jednocześnie media poinformowały o osobnym śledztwie, prowadzonym w Katanii także na Sycylii w związku ze śmiercią 50-letniego policjanta. Zmarł on 12 dni po otrzymaniu szczepionki AstraZeneca z tej samej zablokowanej serii.

Dania zdecydowała o zawieszeniu szczepień specyfikiem AstraZeneca, po śmierci osoby, która przyjęła szczepionkę.