Szczepionki są rasistowskie? Azjaci mają więcej skutków ubocznych?

W Japonii odpowiedzialny za szczepienia minister Taro Kono informuje o dość wysokim odsetku nagłych reakcji alergicznych po szczepionce Pfizera. „Wydaje się, że u po podaniu szczepionki na Covid-19 firmy Pfizer u Japończyków częściej niż u mieszkańców Europy i USA występuje anafilaksja, czyli nagła reakcja alergiczna” – powiedział japoński minister.

W Japonii specyfik Pfizera podano 148 tys. pracowników służby zdrowia, a u 25 z tych osób odnotowano anafilaksję. 24 z tych osób to kobiety. Czyli nie dość, że Japończycy częściej odczuwają skutki uboczne, to jeszcze dotyczy to kobiet. Podważa to już nie tylko „równość” ras, ale i płci…

W USA anafilaksję po podaniu szczepionki Pfizera stwierdzano u pięciu osób na milion podanych dawek, a w Wielkiej Brytanii – u 20 na milion. „To prawda, wydaje się, że (w Japonii) jest więcej niż w Stanach Zjednoczonych i Europie” – powiedział w środę komisji parlamentarnej minister Kono.

Kyodo zaznacza, że w Japonii podano jak dotąd znacznie mniej szczepionek, a odsetek przypadków anafilaksji może się zmienić, gdy szczepienie obejmie większą ilość ludzi. Według ministerstwa zdrowia objawy anafilaksji pojawiały się w ciągu 5-30 minut po podaniu szczepionek. Były wśród nich ból gardła, pokrzywka i trudności z oddychaniem. Wszystkie osoby, u których wystąpiła taka reakcja, otrzymały pomoc i wyzdrowiały.

Minister zdrowia Norihisa Tamura zapowiedział w tej sprawie panel ekspertów. W Japonii trwa dopiero faza szczepień 4,8 mln pracowników służby zdrowia. Od połowy czerwca program ma być rozszerzony na osoby w wieku 65 lat i starsze.

