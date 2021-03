Minneapolis zawarło ugodę z rodziną George’a Floyda. Kwota do wypłacenia ścina z nóg

Rada Minneapolis w piątek jednogłośnie zatwierdziła ugodę w wysokości 27 milionów dolarów z rodziną George’a Floyda, którego śmierć podczas aresztowania przez policję w zeszłym roku wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi.

„Żadna kwota pieniędzy nie jest w stanie poradzić sobie z intensywnym bólem lub traumą spowodowanymi tą śmiercią rodzinie George’a Floyda i mieszkańcom naszego miasta – powiedziała przewodnicząca rady Lisa Bender.

Na konferencji prasowej, brat Floyda, Philonise Floyd, powiedział dziennikarzom: „chociaż mojego brata tu nie ma, jest tu ze mną jego serce. Gdybym mógł go odzyskać, oddałbym to wszystko”.

Floyd zmarł 25 maja 2020 roku, po zatrzymaniu na podstawie podejrzenia próby wykorzystania sfałszowanego 20-dolarowego rachunku w supermarkecie. Były policjant Derek Chauvin został sfilmowany przez kamery ochrony i przechodniów, gdy przyciskał kolano do szyi Floyda, przyduszając go do ziemi przez 8 minut i 46 sekund, gdy Floyd wielokrotnie powtarzał, że już nie może oddychać.

Obrońcy policjanta twierdzą jednak, że Floyd był pod wpływem narkotyków, a przyczyną jego śmierci mogło być przedawkowanie.

W czwartek sędzia hrabstwa Hennepin Peter Cahill przywrócił oskarżenie o morderstwo trzeciego stopnia przeciwko Chauvinowi. Proces ma rozpocząć się 29 marca. Wraz z Chauvinem przed sądem staną trzej inni byli policjanci, którzy uczestniczyli w aresztowaniu Floyda – Thomas Lane, J. Alexander Kueng i Tou Thao. Im również postawiono zarzuty karne. Wszyscy czterej zostali zwolnieni za kaucją.

Śmierć George’a Floyd’a wywołała zamieszki i protesty w USA oraz na świecie. Doszło do niezliczonej liczby aktów wandalizmu i niszczenia czego popadnie przez zdziczałych lewaków, którzy – jako przedstawiciele ruchu Black Lives Matter – przyczynili się do znaczącej liczby bardzo złych zmian w wielu krajach.

