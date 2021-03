Burmistrz Murowanej Gośliny wciągał „biały proszek”? „Jeśli taki materiał trafiłby w nieodpowiednie ręce, to mafia rządzi gminą!” [WIDEO]

Burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz Urbański ponownie jest na ustach całej Polski. Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać, jak wciąga „biały proszek”. Czy to narkotyki? Włodarz miasta wydał oświadczenie.

Portal epoznan.pl poinformował, że do jego redakcji przysłano film, na którym ma być widoczny burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz Urbański.

„Mężczyzna siedzi przy stole, a w pewnym momencie ma wciągać biały proszek. Osoby, które przesłały nagranie do naszej redakcji sugerują, że burmistrz może zażywać narkotyki” – podał portal.

Do filmu odniósł się sam Urbański, o którym po raz kolejny piszą ogólnopolskie media. Niedawno wyszło na jaw, że wydał z publicznych pieniędzy blisko 8 tysięcy złotych na SMS-y premium, by jego podwładna wygrała w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego”.

W sprawie filmu burmistrz Murowanej Gośliny broni się tak: „Film przedstawia żartobliwą scenkę ze spotkania prywatnego, która została celowo wyjęta z kontekstu, aby sugerować, że były na nim obecne zabronione substancje. Nigdy nic takiego nie miało miejsca w moim życiu. Jestem ostatnio wściekle atakowany non stop i to jest kolejna tego odsłona” – napisał w oświadczeniu.

Według burmistrza Urbańskiego to kolejna odsłona „brudnej gry” osób, które chcą mu zaszkodzić.

„Wyciągają nagrania prywatnych spotkań i nimi celowo manipulują, aby wpłynąć na opinię publiczną” – uważa.

Jak zaznaczył, ma to podtekst polityczny, bo w Murowanej Goślinie powstała inicjatywa referendum ws. odwołania Urbańskiego ze stanowiska.

Radny Kamil Grzebyta, będący w opozycji do burmistrza Urbańskiego, tak skomentował film: „Przepraszam, ale wiele osób nadal nie rozumie problemu z ostatnim filmem. Mnie naprawdę nie interesują jego melanże, ale powiem to najprościej jak potrafię. Jeśli taki materiał trafiłby w nieodpowiednie ręce, to mafia rządzi gminą!”

Nagranie można obejrzeć w TYM (kliknij) miejscu.