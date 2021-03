Europa Zachodnia zawiesza AstraZenekę. Polski resort zdrowia: szczepimy. „Korzyści większe niż ryzyko przyjęcia”

Postępujemy zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Agencji Leków. Nie ma na tę chwilę decyzji o wstrzymaniu w Polsce szczepień preparatem od firmy AstraZeneca – powiedział w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Chwilę wcześniej zawieszenie stosowania preparatu ogłosiły Niemcy, Włochy i Francja.

Rzecznik odniósł się w ten sposób do doniesień o zawieszaniu szczepień w niektórych krajach.

W poniedziałek szczepienia z użyciem preparatu od AstraZeneca wstrzymały m.in. Holandia, Niemcy, Włochy i Francja. Wcześniej zrobiły to m.in. Norwegia, Dania, a poza Europą także Tajlandia. Większość państw zdecydowało się kontynuować stosowanie szczepionki.

„Na ponad pół mln osób zaszczepionych szczepionką od AstraZeneca jest jedynie 0,36 proc. NOP-ów (niepożądanych odczynów poszczepiennych – PAP). Nie mamy żadnego przypadku zgonu” – podkreślił rzecznik MZ.

„Specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na bieżąco analizują sytuację” – zapewnił Andrusiewicz.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśliła w poniedziałek, że jak dotąd nie ma żadnych dowodów wskazujących, że przypadki zakrzepów krwi u szczepionych przeciwko Covid-19 miały związek ze szczepionką. W oświadczeniu przysłanym agencji Reuters, odnoszącym się do doniesień o kilkudziesięciu przypadkach problemów z krzepliwością krwi wśród milionów zaszczepionych preparatem AstraZeneca, WHO zachęciła do kontynuacji szczepień.

Niedzielski tłumaczy, dlaczego Polska nie wstrzymuje stosowania AstraZeneca

W Polsce szczepionkę AstraZeneca podano 583 tys. osób. Korzyści są o wiele większe niż ryzyko jej nieprzyjęcia – powiedział w poniedziałek na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

Odsetek niepożądanych odczynów poszczepiennych po podaniu preparatu AstryZeneki wynosi poniżej 4 promili – powiedział minister.

Wskazał, że podawanie szczepionki AstryZeneki przeanalizował Urząd odpowiedzialny za rejestrację produktów leczniczych, który wydał komunikat niepotwierdzający relacji między podawaniem szczepionki AstryZeneki a niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

„Oceniamy, razem z Europejską Agencją Leków (EMA), że korzyści wynikające ze szczepienia, w tym wzrost bezpieczeństwa społecznego, są o wiele większe niż ewentualne ryzyko przyjęcia szczepienia AstrąZeneką” – powiedział.

Europejska Agencja Leków w piątek poinformowała, że nie ma wskazań co do tego, że za stany zakrzepowo-zatorowe, które zgłoszono po zaszczepieniu przeciw COVID-19, odpowiada preparat AstryZeneki.

Minister odniósł się do informacji o o niepożądanych odczynach poszczepiennych po zastrzykach AstrąZeneką, które zostały zgłoszone w Austrii.

Dotyczyło to serii szczepionki ABV5300, w sumie 1,6 mln dawek. Dostarczono ją do 17 krajów UE: Litwa, Estonia, Luksemburg, Łotwa, Irlandia, Dania, Bułgaria, Austria, Grecja, Szwecja, Holandia, Polska, Hiszpania, Francja, Islandia, Malta i Cypr.

„Podanie szczepionki było skojarzone ze zgonem wynikającym z rozsianej zakrzepicy” – powiedział minister Niedzielski.

Część krajów, w ramach prewencji, wstrzymało szczepienia tą partią bądź w ogóle AstrąZeneką.

„Według informacji z Europejskiej Agencji Leków mamy na obszarze UE zaszczepionych blisko 5 mln osób szczepionką AstraZeneka i mamy 30 zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. One są zgłaszane Europejskiej Agencji Leków przez właściwy system i w żadnym z tych przypadków nie została potwierdzona relacja” – powiedział minister.

Dodał, że przeanalizowane zostały też szczepienia AstrąZeneką w Wielkiej Brytanii.

„Tam dzięki masowej akcji szczepień udało się ograniczyć transmisję koronawirusa. Są ewidentne dowody, że akcja szczepienna jest skuteczna i jest skuteczna w zakresie stosowania AstryZeneki. W Wielkiej Brytanii zostało podanych 10 mln szczepionek AstryZeneki. Liczba zgłoszonych niepożądanych odczynów po niej wyniosła ok 52 tys., co oznacza, że jest to niecałe 5 promili” – powiedział minister.

