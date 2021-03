Kukiz dołączy do rządu PiS? „Rozmowy są zaawansowane”

Paweł Kukiz zbliżył się ostatnio do Prawa i Sprawiedliwości, a w kuluarach huczy, że niedługo może dołączyć do rządu. Rozmowy podobno są zaawansowane.

O takim scenariuszu w cyklu „Niedyskrecje parlamentarne” pisze tygodnik Wprost.

Kilka dni temu ukłon w stronę Kukiza wykonał prezydent Andrzej Duda i zajął się jednym ze sztandarowych postulatów byłego koalicjanta PSL-u.

Prezydent powołał zespół, którego zadaniem będzie przygotowanie opracowania legislacyjnego dotyczącego wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. Na czele zespołu stanął rekomendowany przez Kukiza prof. Piotr Kruszyński.

Jarosław Kaczyński poważnie rozważa natomiast, czy nie włączyć Kukiza do rządu. „Rozmowy z Kukizem są zaawansowane. Poważnie rozważmy dołączenie go do rządu” – zdradza Wprost informator z kręgów PiS.

To część większej układanki, którą rozpoczął kilka tygodni temu Adam Bielan, grając na rozbicie Porozumienia Jarosława Gowina. Wróbelki ćwierkają, że w kolejnych wyborach Gowin i jego ludzie nie mogą liczyć na start z list PiS-u, więc co poniektórzy szykują sobie „miękkie lądowanie” w partii Kaczyńskiego.

Stąd też zakulisowe mącenie Bielana. „Adam nie miał wyboru, bo wiedział, że Kaczyński – jeśli nie teraz, to za rok, półtora – wyrzuci z rządu Gowina. I wtedy Bielan sam będzie miał kłopot, bo zostanie uznany za nielojalnego, że nie wypełnił zadania prezesa” – mówi polityk Zjednoczonej Prawicy.

Kukiz rozmawia zarówno z Gowinem, jak i Kaczyńskim. Założyciel Kukiz’15 na antenie radia WNET przyznał, że ma wiele punktów wspólnych z Porozumieniem.

Spotkanie Kaczyński – Kukiz

Pod koniec ubiegłego tygodnia doszło natomiast do spotkania na linii Kaczyński – Kukiz.

„Ustaliliśmy, że dalej będą trwały rozmowy o konkretnych projektach. Moje są znane, PiS ma przedstawić swoje” – powiedział PAP Kukiz.

„Zawsze dla mnie kluczowe są postulaty, a nie rozgrywki klanowe, ale można skorzystać z tych rozgrywek, aby przeforsować swoje postulaty, aby w przyszłości takich rozgrywek już nie było” – dodał.

Z informacji PAP wynika, że prezes Kaczyński zaproponował, aby dalsze rozmowy odbywały się na linii wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki i były wicemarszałek Sejmu, poseł Stanisław Tyszka.