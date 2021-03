Nagła zmiana pogody! Nad Polskę nadciągają niskie temperatury, wiatr, opady śniegu i gradu [PROGNOZA POGODY]

Zbliża się astronomiczna wiosna i wielu liczyło, że wiosenna będzie także pogoda. Synoptycy zapowiadają jednak powrót niskich temperatur, opadów śniegu, a nocami przymrozki.

Nad Polskę zbliża się układ wysokiego ciśnienia, który przyniesie zimno, mróz oraz opady śniegu.

Poniedziałek i wtorek mają być jeszcze względnie ciepłe, ale spodziewane są opady deszczu, gradu, a w nocach przymrozki. Będzie to zapowiedź chłodniejszych dni.

Spadek temperatury. Od kiedy?

Znacznie chłodniej zrobi się od środy. Na krańcach północno-wschodnich oraz u podnóża gór w ciągu dnia będzie od 0 st. C do maksymalnie 2 st. C. Cieplej na zachodnie kraju – 6-7 st. C. Nocami temperatury spadną poniżej zera, do minus 5 st. C.

Niskiej temperaturze towarzyszyć będzie także porywisty wiatr, który dał się we znaki w miniony weekend. Tym razem odczują go głównie mieszkańcy południa Polski.

Taka pogoda utrzyma się do piątku. W tym czasie spodziewane są przelotne, a czasami silne opady – deszczu, deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej, a miejscami także śniegu. Najintensywniejsze opady śniegu przyniosą do 10 cm białego puchu – głównie w rejonach podgórskich i w górach.

Nieco cieplej zacznie się robić w weekend, ale tylko w ciągu dnia. Noce nadal będą mroźne – nawet do minus 8 st. Celsjusza.

Źródło: pogoda-w-polsce.blogspot.com