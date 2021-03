PILNE! Biden kontra Putin. Rosja wezwała swojego ambasadora w USA na konsultacje do Moskwy

Prezydent Joe Biden stwierdził, że uważa Władimira Putina za zabójcę. Rosja wezwała swojego ambasadora do powrotu do Moskwy na konsultacje.

Na linii Rosja – USA iskrzy jak nigdy. Prezydent USA Joe Biden powiedział, że uważa, iż prezydent Rosji Władimir Putin jest „zabójcą” i niedługo poniesienie za to konsekwencje.

Wypowiedź Bidena wywołała burzę na giełdzie. Rubel osłabił się względem dolara o ok. 1,5 proc.

Teraz okazuje się, że Rosja zamierza podjąć odpowiednie kroki. Ambasador Rosji w Waszyngtonie Anatolij Antonow ma stawić się w Moskwie na konsultacje.

Ich celem ma być przeanalizowanie, „co robić i dokąd podążać w kontekście relacji z USA” – oświadczyło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Rosyjskie nie wspomniało w tym kontekście o wypowiedzi prezydenta USA Joe Bidena. Nie trudno jednak domyślić się, co uruchomiło tak nagłą decyzję Moskwy.

Rosyjskie ministerstwo oznajmiło jedynie, że administracja prezydenta Joe Bidena znajduje się u władzy już blisko 100 dni, co jest „stosownym powodem, by ocenić, co udaje się ekipie Bidena, a co niezbyt jej wychodzi”.

Źródło: PAP / Business Insider